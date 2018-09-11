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Özyiğit: “180 öğretmen eksiği için sadece 132 öğretmen münhaline çıkabildik”

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, yeni eğitim yılının sıkıntılarla açılacağını belirtti BRT’ye konuşan Bakan Özyiğit, yeni eğitim yılında bazı sıkıntılar yaşanacağını ancak bunları minimize etmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti
Özyiğit: “180 öğretmen eksiği için sadece 132 öğretmen münhaline çıkabildik”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, yeni eğitim yılının sıkıntılarla açılacağını belirtti BRT’ye konuşan Bakan Özyiğit, yeni eğitim yılında bazı sıkıntılar yaşanacağını ancak bunları minimize etmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Bu yıl 180 civarında öğretmen eksiği olduğunu, ancak sadece 132 öğretmen münhali açılabildiğini de vurgulayan Özyiğit, eksik 50 öğretmen kadrosu için sözleşme yoluna gideceklerini kaydetti.

Özyiğit “döviz krizinin olumsuz yansımaları maalesef eğitime darbe vuruyor” dedi.

Yeni eğitim yılında bazı sıkıntılar yaşanacağını ancak bunları minimize etmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Özyiğit, bu amaçla hem Türkiye’de bir dizi temaslar gerçekleştirdiklerini hem de hükümet olarak kendi içlerinde değerlendirmelerde bulunduklarını belirti.

Devlet okullarında 180 dolayında öğretmen eksiği olduğunu ancak bunun sadece 132’sinin kadro yetkisi alarak münhale çıkabildiklerini ifade eden Özyiğit, her halükarda 50 civarında sözleşmeli öğretmen almak durumda kalacaklarını kaydetti.

Özyiğit, “düşündüğümüz eğitim sistemi doğrultusunda PDR uzmanına yani her ilk ve orta okula PDR uzmanına ihtiyacımız var ve 4 yaş gruba okullara ve sınıflara bir öğretmen yardımcısı ihtiyacımız var bu kadroları henüz sağlayamadık yani bunlar yine eksik olacak. bütçenin giderek sıkıntılar içinde boğuştuğunu biliyorsunuz. Hükümetimiz Türkiye nezdinde de girişimlerde bulundu. Çünkü dövizdeki anormal artış bütçeyi çok yönlü olumsuz etkiledi” dedi.

Bakan Özyiğit yeni okul yapımları için ihale sürecinin önümüzdeki günlerde yapılacağını da belirtti.

Özyiğit “Okullarla ilgili ihale süreci önümüzdeki günlere kaldı. Önümüzdeki günlerde ihaleler olacak ama biz yeni ders yılı başında öğrencilerin okulsuz kalmaması, her öğrencinin okula ulaşması için bir dizi tedbir aldık” dedi.

Bakan Özyiğit, kitap ve kırtasiye eksiklikleri konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Özyiğit, kitap basım ihalesi konusunda henüz hiçbir kuruluşunun teklif vermediğini belirterek, yarın kitap basım ihalesinin son günü olduğunu kaydetti.

Kitap basacak kuruluşların dövizdeki anormal yükselişten dolayı çekinceleri olduğunu ifade eden Özyiğit, ödemeler konusunda kuruluşlara hem hükümet hem de Milli Eğitim Bakanlığı olarak güvence verdiklerini söyledi.

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