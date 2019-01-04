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Özyiğit, Ahmet Vural Behaeddin’i Anma Etkinliğine Katıldı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit,Kıbrıs’ta modern mimarlığın öncüsü olan Modernist Kıbrıslı Türk Mimar Ahmet Vural Behaeddin’i anma ve adına tasarlanan takvim çalışması tanıtım etkinliğine katıldı.
Özyiğit, Ahmet Vural Behaeddin’i Anma Etkinliğine Katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit,Kıbrıs’ta modern mimarlığın öncüsü olan Modernist Kıbrıslı Türk Mimar Ahmet Vural Behaeddin’i anma ve adına tasarlanan takvim çalışması tanıtım etkinliğine katıldı.

Mimarisini Ahmet Vural Behaeddin’in tasarladığı Lefkoşa Türk Lisesi’nde Kültür Dairesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Ahmet Vural Behaeddin’ineşi  Tülin Behaeddin,  Bakanlık Müsteşarı Mehmet Burhan, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tanju Besler, DAÜ Mimarlık Fakültesi  Dekanı Prof. Dr. Özgün Dinçyürek ile birlikteAkademisyenler ve LTL Okul Müdürü ve öğrencileri de hazır bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit etkinlikte yaptığı konuşmada Ahmet Vural Behaeddin’in Kıbrıs Türk Toplumu’nun yetiştirdiği önemli değerlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Böylesi kişilere gerekli saygıyı göstererek, bıraktıkları eserleri, düşünceleri gelecek kuşaklara aktarmanın önemine vurgu yapan Özyiğit “Çocuklarımıza doğru ve güzel örnekleri öğreterek geleceği şekillendirmeliyiz” dedi.

Özyiğit önemli eserler bırakan mimar Ahmet Vural Behaeddin’i saygı ile anarak, etkinliği düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlikte ayrıca DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Yrd. Doç. Dr. Banu Çavuşoğlu, Ahmet Vural Behaeddin’in hayatını ve eserlerini konu alan bir sunum yaparak DAÜ Mimarlık Fakültesi Ahmet Vural Behaeddin Komitesi tarafından hazırlanan 2019 Takvim çalışması hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Ahmet Behaeddin’in eşi Tülin Behaeddin ve DAÜ Mimarlık Fakültesi Ahmet Vural Behaeddin Komitesi’ne anı ve teşekkür plaketleri takdim edildi.

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