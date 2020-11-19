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Özyiğit: “Azınlık Hükümeti Ülkedeki Kaosu Daha Da Büyütür”

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Özyiğit, “Zamanında vekalet vermeyerek yapıyı kilitleyen, bütçenin sunulamamasına neden olan ve ülkeyi kaosa sürükleyen zihniyet ile azınlık hükümeti kurarak kaosu derinleştirecek olan aynı siyasi anlayış.
Özyiğit: “Azınlık Hükümeti Ülkedeki Kaosu Daha Da Büyütür”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan vekili Ersan Saner tarafından kurulması planlanan azınlık hükümetinin ülkede var olan kaosu daha da büyüteceğini, bunun da başta toplum olmak üzere kimsenin yararına olmayacağını kaydetti.

Meclis’te çoğunluğa dayalı hükümet formüllerinin olduğunu belirten Özyiğit, çoğunluğa dayalı bir hükümet modelinin oluşturulması, bu olmuyorsa da görevin iade edilmesi gerektiğini kaydetti. Çoğunluğa dayalı bir hükümet modeli oluşturma zeminini yakalayamayan Saner’in azınlık hükümeti modeli üzerine yoğunlaşarak bu konuda çalışma yürüttüğünü kaydeden Özyiğit, zorlamalarla bir yere varılamayacağını kaydetti. Özyiğit, bu şekilde oluşturulmaya çalışılacak yapının hem istikrarlı olmayacağını, hem de toplumun sorunlarına çare olamayacağını ifade etti.

Ülkedeki kaosun ve hükümetsiz kalınmasının esas sorumlusunun zamanında yerine vekalet vermeyen Tatar olduğunu, hükümet oluşumunun endekslendiği UBP kurultayının ise müdahalelerle yapılamaz duruma geldiğini kaydeden Özyiğit, “Zamanında vekalet vermeyerek yapıyı kilitleyen, bütçenin sunulamamasına neden olan ve ülkeyi kaosa sürükleyen zihniyet ile azınlık hükümeti kurarak kaosu derinleştirecek olan aynı siyasi anlayış. Bu anlayış yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ediyor, ancak olan da bu topluma oluyor” dedi.

Ülkenin aylardır hükümetsiz olduğunu, yapısal sorunların yanı sıra, ekonomik krizin etkilerinin her geçen gün derinleştiğini, binlerce işyeri kapanırken, binlerce kişinin işsiz kaldığını belirten Özyiğit, böylesi bir dönemde bile istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak yerine, zorlamalarla azınlık hükümeti kurulmaya çalışılmasının, önceliğin toplum olmadığının göstergesi olduğunu vurguladı.

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