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Özyiğit: “Bazı Otellere Kıyak Geçildiği İddiaları Araştırılmalı”

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TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Sayıştay bütçesinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, Sayıştay’ın devletin mallarını ve parasını denetleyen çok önemli bir kurum olduğunu vurguladı.
Özyiğit: “Bazı Otellere Kıyak Geçildiği İddiaları Araştırılmalı”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Sayıştay bütçesinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, Sayıştay’ın devletin mallarını ve parasını denetleyen çok önemli bir kurum olduğunu vurguladı.

Acil durum hastanesinin yapım sürecinde kendi kurumlarımızın gözardı edilmesinin son derece yanlış olduğuna dikkat çeken Özyiğit, en azından bundan sonra yapılacak projelerde ülkedeki kurumların by-pass edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Pek çok konuda yargı yolunun tamamlanmadığına işaret eden Özyiğit, Sayıştay’ın görevini daha hızlı yapmasının önemine vurgu yaptı.

Pandemi döneminde bazı otellere kıyak geçildiği yönünde ciddi iddialar olduğuna dikkat çeken Özyiğit, Sayıştay’ın bu konuyla ilgili çalışma yapmasını talep ederek, eşitlik ilkelerine aykırı davranıldığıyla ilgili şüphelerin giderilmesini istedi.

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