Özyiğit: BRT’de huzurlu bir çalışma ortamı yaratılması amacındayız

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı Salih Sakallı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı Salih Sakallı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı görüşmede Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarının geçmişten gelen sorunlarını Bakan Özyiğit’e aktarırken, gelinen süreçte BRT’nin yeni yasasının tamamlanarak hayata geçirlmesinin önemli olduğunu belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise ülkenin güzide kurumlarından biri olan BRT’nin tüm toplumun sesi konumunda olmasının önemine dikkat çekti.

BRTK Yasası’nın uzun yıllardır tartışıldığını anımsatan Özyiğit yıllardır bekletilen BRT Yasası’nın 4’lü koalisyon hükümeti döneminde yaşam bulması ve BRT’de huzurlu bir çalışma ortamı yaratılması amacında olduklarını kaydetti.