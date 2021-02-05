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Özyiğit: “Ekonomik Paket Tıpkı Diğerleri Gibi Maalesef İşe Yaramayacak”

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Cemal Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümeti tarafından açıklanan ekonomik paketin tıpkı UBP-HP hükümeti döneminde açıklanan paketler gibi sorunları ve mağduriyeti giderecek içerikte olmadığını vurguladı.
Özyiğit: “Ekonomik Paket Tıpkı Diğerleri Gibi Maalesef İşe Yaramayacak”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümeti tarafından açıklanan ekonomik paketin tıpkı UBP-HP hükümeti döneminde açıklanan paketler gibi sorunları ve mağduriyeti giderecek içerikte olmadığını vurguladı.

Özyiğit, Başbakan Saner tarafından önceki gün açıklanan paketin, ekonomik krize çare olamayacağını, onbinlerce kişinin yaşadığı mağduriyeti gideremeyeceğini kaydetti. 

Sosyal adalet ilkesini gözetmeden hazırlanan paketin yeni birşey içermediği gibi, var olan bazı uygumalarda kısıtlamaya gidilmesini öngördüğünü kaydeden Özyiğit, “UBP-HP hükümeti döneminde açıklanan ekonomik paketlerin işe yaramayacağını en başından söylemiş, mağduriyete ve işsizliğe neden olacağını vurgulamıştık. Endişelerimiz maalesef gerçekleşmiş, binlerce işyeri kapanırken, onbinlerce kişi işsiz kalmış, özellikle de dar ve sabit gelirliler ile küçük işletmeler ciddi bir darboğaza girmiştir. Öyle anlaşılıyor ki UBP-DP-YDP hükümeti, yanlışlardan hiç ders çıkarmamış” dedi.

Küçük ve orta boy işletmeler ile dar ve sabit gelirli vatandaşlar başta olmak üzere, toplumun büyük bir kesiminin adeta kaderine terk edildiğini belirten Özyiğit,  “Yönetenlerin anlayışına bakıldığında paketle ilgili zaten büyük bir beklenti yoktu, nitekim öyle de oldu” dedi.

“Ödemeler Aylarca Geç Yapıldı”

TDP Genel Başkan Cemal Özyiğit, UBP-HP döneminde verileceği taahhüt edilen 1500 TL ile 2 Bin TL’lelerin aylarca ödenmediğini, Aralık ayında yapılacağı söylenen son taksitlerin ise daha bugün ödendiğini anımsatarak, “Umarım yeni paketle ilgili taahhüt edilen ödemeler de bu şekilde aylarca gecikmeli ödenmez “ dedi.

“Bazı Uygulamalar Budandı”

Pakette yaklaşık 60 bin çalşan için verilen sigorta prim desteğinin 2021 Şubat ayından geçerli olmak üzere Haziran 2021’e kadar uygulanacağının, bu bağlamda en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için sigorta priminin tamamının ödeneceğinin, ancak 11 ve üzeri çalışan için yüzde 50’sinin, 20 üzeri çalışanı olanlara ise sadece %30’unun ödeneceğini kaydeden Özyiğit, iyileştirme beklerken, tam tersine budanma yönüne gidildiğini ifade etti. Bu uygulamadan işçilerin zarar göreceğini, işten durdurmaları tetikleyebileceğini kaydeden Özyiğit, ‘işçi kesimine reva görülen bu mudur?’ diye sordu. Başbakan Yardımcısı’nın dün konuyla ilgili gerekli düzeltmeleri yapacaklarını söylediğini anımsatan Özyiğit, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. 

Kredi ödemeleri konusunda pakette hiç bir somut unsur olmadığına, konuyla ilgili soru üzerine Başbakan’ın “Bankalarla konuştuk, ödemeler konusunda ısrarcı olmayacaklar’ dediğini anımsatan Özyiğit, onbinlerce kişinin kaderi ile baş başa bırakıldığını vurguladı.  

Pakette ayrıca yalnızca sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde ‘en fazla etkilenen işletme çalışanlarına’ katkı yapılacağı gibi net olmayan ifadeler olduğunu, bunun da 1500 TL net değil, kapalı kalınan günler üzerinden hesaplanarak verileceğini kaydeden Özyiğit, “Hükümet edenler bu kadar ince hesapları keşke konu halk sağlığı olduğunda da yapabilseler. Keşke aynı hassasiyeti bu kadar işsiz insanımıza katkı yaparken de gösterebilseler” ifadelerini kullandı.

 

 

“Basın Emekçilerine Yönelik De Düzenleme Yapılmalı”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, pakette basın emekçilerine yönelik bir düzenlemenin olmamasının da ciddi bir eksiklik olduğunu belirterek, bu kapanma döneminde basın emekçilerinin de mutlak surette mağdur olacaklarını, dolayısı ile geçmişte yapılan hataların tekrarlanmayarak basın emekçilerine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

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