Özyiğit, Filarmoni Derneği heyetini kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Filarmoni Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Filarmoni Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Yılmaz Taner kabulde Filarmoni Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, dernek yetkililerinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti ve dernek yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.