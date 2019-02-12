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Özyiğit: Göreve geldiğimizden bu yana üniversite açma izni vermedik

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Özyiğit, göreve geldikleri günden bugüne üniversite açma izni vermediklerini ve kendilerinden önce yapılan başvuruları da didik didik incelediklerini kaydetti.
Özyiğit: Göreve geldiğimizden bu yana üniversite açma izni vermedik

Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda “Ülkemizdeki Üniversitelerin Ekonomimiz İçin Önemi ve Bu Sektörü Geliştirmek İçin Acil Olarak Yapılması Gerekenler” konulu güncel konuşma yaptı. Üniversitelerin ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığına işaret eden Manavoğlu, sektörü sıkıntıya sokmamak adına dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 19 üniversitenin faaliyet gösterdiğini, 17 üniversitenin faaliyete başlamak için, 3 üniversitenin de alt komitede izin beklediğini anlatan Manavoğlu, esas sıkıntının 17 üniversitenin ne olacağı ile ilgili olduğunu aktardı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de eğitimin planlı bir şekilde yapılması ve desteklenmesinin daha çağdaş ve geleceğini şekillendiren bir yapıya ulaşılmasının yolu olduğunu belirterek, üniversitelerin ülkenin sosyo-ekonomik gelişmesine çok ciddi katkılar sağladığını anımsattı.Özyiğit, üniversitelere gelecek bir zararın ülkenin geleceğini olumsuz etkileyeceğini ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Özyiğit, göreve geldikleri günden bugüne üniversite açma izni vermediklerini ve kendilerinden önce yapılan başvuruları da didik didik incelediklerini kaydetti.

“Doğru kurgulanmalı, altı doldurulmalı ve denetimleri eksiksiz yapılmalı” diyen Özyiğit, bu konuda bazı eksiklikler bulunduğunu ve bunun çalışmasını yaptıklarını söyledi.

Ülkede bir üniversite kurulması için gerekli tescillerin yapılıp başvurulması ve prosedürlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade eden Özyiğit, Netkent Üniversitesi ile ilgili iddiaları da yanıtladı.

Özyiğit, üniversiteye iznin dönemin bakanı Kemal Dürüst ve dönemin YÖDAK Başkanı Hasan Ali Bıçak tarafından verildiğini, sürecin mahkemede olduğunu, YÖDAK’ın aldığı ara emri kararı bulunduğunu ve yargı kararına saygı duymaları gerektiğini söyledi…

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