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Özyiğit: “Hane halkına yardım kalemi engelli otobüsüne ayrıldı”

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Özyiğit: “Hane halkına yardım kalemi engelli otobüsüne ayrıldı”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Bakanlığa bağlı İlköğretim Daire Müdürü İlkşen Varoğlu Atik ile Denetleme Değerlendirme Kurul Başkanı Ahmet Karahan da hazır bulundu.

Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit 3 Aralık tarihinin Dünya Engelliler Farkındalık Günü olduğunu anımsatarak, bu anlamlı günde kendilerini kabul ettiği için Bakan Cemal Özyiğit’e teşekkür etti.

 

Kurulun yakın bir zamanda kurulmasına rağmen, yoğun bir şekilde çalıştığını, özellikle oluşturulan komitelerde ilk etapta tespit edilen 3 ana sorunun çözümü üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Kibrit, bunlarda birinin Özel Eğitim Tüzüğü olduğunu belirtti. Bakan Özyiğit’in özel eğitime verdiği önemin ve bu yönde attığı adımların farkında olduklarını belirten Kibrit, Özel Eğitim Tüzüğü’nün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yasası altında tamamlanarak hayata geçirilmesi yönünde Bakan Özyiğit’e taleblerini ilettiklerini söyledi.

 

Kurul olarak ayrıca üniversitelerde engelsiz kampüslerin yaratılması yönünde adımlar atılması için istekleri olduğunu söyleyen Kibrit,Üniversite’de okuyan belirli sayıda engelli öğrenciye de burs verilmesinin eğitimde fırsat eşitliğinin yaratılması adına önemli bir adım olacağına dikkat çekti.

 

CEMAL ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ziyaretlerinden dolayı Günay Kibrit ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

 

Bakan Özyiğit, göreve geldikleri günden itibaren özel eğitime ayrı bir önem verdiklerini, bu bağlamda da bütçe içerisinde geçtiğimiz yıl Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ayrılan hane halkına yardım kalemini bütünüyle özel eğitime ayırdıklarına dikkat çekti. Bu kaleme ayrılan bütçeyle özel gereksinim duyan öğrencileri taşımak amacıyla 2 özel araç alınarak önümüzdeki günlerde devreye konulacağını vurgulayan Özyiğit, “Engelli hiçbir kardeşimizin eğitime uzak kalmaması için uğraş vermekteyiz. Onları her ne olursa olsun eğitime ulaştırmak bizim görevimizdir” dedi.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit,  Özel Eğitim Yasası’nın kendileri için de öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirterek, engelli öğrencilerin alacağı eğitim ve ülkenin genel yaşamına katılımlarını sağlamak adına üzerinde çalışmalar yapılan yasanın son aşamaya geldiğini ve özel eğitimin önümüzdeki günlerde yasal bir zemine kavuşturulacağını belirtti.

 

Engelsiz bir yaşam oluşturulması ve engellerin tümüyle ortadan kaldırılması adına tüm kamu kurum -kuruluşları ve özel sektörün el birliği ile çalışmasının önemine dikkat çeken Özyiğit,Engellilerin istihdamı konusunda da devletin uzun zamandır gerekli adımları atmadığını ve bunun ciddi bir eksiklik olduğunu dile getirerek, bu yönde adımlar atılması için gerekli girişimleri yapacaklarını ifade etti.

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