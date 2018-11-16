Özyiğit: Hazırlık ödeneği 24 Kasım’dan önce ödenecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nden önce ödeneceğini açıkladı.
Bakan Özyiğit sosyla medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin bu konuda karar aldığını belirterek, hazırlık ödeneklernin tamamının Öğretmenler Günü’nden önce ödeneceğini kaydetti.
Cemal Özyiğit, “Bir süredir öncelik belirleyip takipçisi olduğumuz öğretmenlerimizin hazırlık ödeneğini konusunda hükümetimizce bir karara varılmıştır. Buna göre öğretmenlerimizin hazırlık ödeneklerinin tamamı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nden önce ödenecektir.”ifadelerini kullandı.
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