  • BIST 93.656
  • Altın 209,039
  • Dolar 5,3365
  • Euro 6,0449
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

Özyiğit: Hazırlık ödeneği 24 Kasım’dan önce ödenecek

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nden önce ödeneceğini açıkladı.
Özyiğit: Hazırlık ödeneği 24 Kasım’dan önce ödenecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nden önce ödeneceğini açıkladı.

Bakan Özyiğit sosyla medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin bu konuda karar aldığını belirterek, hazırlık ödeneklernin tamamının Öğretmenler Günü’nden önce ödeneceğini kaydetti.

Cemal Özyiğit, “Bir süredir öncelik belirleyip takipçisi olduğumuz öğretmenlerimizin hazırlık ödeneğini konusunda hükümetimizce bir karara varılmıştır. Buna göre öğretmenlerimizin hazırlık ödeneklerinin tamamı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nden önce ödenecektir.”ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pekcan: "Türk Eximbank'ın kapıları KKTC'li ihracatçılarımıza açıktır"16 Kasım 2018 Cuma 13:55
  • Lefkoşa ve Akova’da uyuşturucu madde bulundu16 Kasım 2018 Cuma 13:50
  • En fazla yağış Zafer Burnu’nda kaydedildi16 Kasım 2018 Cuma 13:45
  • Durduran: “Devletin ne bağımsız olmasını arzu ettik, ne de çaba harcadık"16 Kasım 2018 Cuma 13:40
  • Atun: KKTC'yi kurunca, ‘Tanınma Olmadan Görüşmem’ demeliydik16 Kasım 2018 Cuma 12:45
  • Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı16 Kasım 2018 Cuma 12:35
  • Gazeteci Kemal Aşık, ölümünün 29. YIL dönümünde anıldı16 Kasım 2018 Cuma 12:20
  • Güliz Kaner, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni ziyaret etti16 Kasım 2018 Cuma 11:50
  • Erden: Çözümsüzlüğe sebep olan taraf olmadığımız gibi sonsuza kadar da kurbanı ve mağduru olmayacağız"16 Kasım 2018 Cuma 11:20
  • KKTC'nin kuruluş yıldönümü Londra'da da kutlandı16 Kasım 2018 Cuma 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti