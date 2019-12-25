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Özyiğit: “İmar planı kamu yararına revize edilerek hayat bulmalı”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Özyiğit Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda paydaşların sürece dahil edilmesinin olumlu olduğunu belirterek, “Plan kamu yararına revize edilerek hayat bulmalı” dedi.
Özyiğit: “İmar planı kamu yararına revize edilerek hayat bulmalı”

TDP Basın Bürosu’dan yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda yapılan uyarılar ve ortaya konan endişeler dikkate alınıp, bu yönde toplantılar yapılmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, bunun planın kamu yararına revize edilerek hayat bulması ile taçlandırılması gerektiğini vurguladı. 


Başbakanlık’ta  imar planı ile ilgili yapılan toplantıdan ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin de aktif olarak sürece dahil edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Özyiğit, gelinen aşamayı yakından takip ettiklerini ve yapılan toplantıların “göstermelik” değil, gerçekten “sonuç alıcı” olması yönünde beklentileri olduğunu kaydetti. 
Özyiğit, “Bu aşamada yapılması gereken, kişilerin ve zümrelerin menfaatini değil, KTMMOB ve uzmanların görüşleri doğrultusunda, kamu yararını ön planda tutarak yürürlüğe konacak planı elde etmektir” dedi. 
Plan’ın askıda kaldığı dönemde yapılan değişikliklerle uzaklaşılan kamu yararını yeniden sağlamak, özellikle verimli tarımsal alanlarının korunması ile altyapı sorunlarını aşacak düzenlemelerin bu aşamada en elzem gereklilik olduğunu belirten Özyiğit, “Bu olmazsa olmaz noktaları dahil edip, planı bir an önce yürürlüğe koymak gerekmektedir. Arzumuz siyasi iradenin kararlılık gösterip bu konuda başarılı olmasıdır” dedi. 


Tüm uğraş ve gayretlerinin planın kamu yararına olacak şekilde düzenlenmesi olduğunu, ilgili tüm tarafların önceliğinin de mutlaka bu olması gerektiğini kaydeden Özyiğit şunları kaydetti:


“Kimse İmar planına karşı olmamalıdır, ancak yaşam bulacak olan plan da belirli çevrelere hizmet eder içerikte değil, kamu yararına olacak ve mevcut plansızlığı ortadan kaldıracak içerikte olmalıdır.”
TDP Başkanı Özyiğit, daha iyisini bulmak ve kamu yararını sağlamak adına yaşanan tartışmalar fırsat bilinerek, planın hayat bulmasını engellemenin ise bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biri olacağı uyarısında da bulundu. 

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