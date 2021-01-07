Özyiğit: Kamu özel sektör ayrımı yapılmamalı

Cemal Özyiğit, “Kamu çalışanlarına hayat pahalılığı vereceğiz, bu zamlar kaçınılmazdır” dendiğini belirterek “ya özel sektör?” diye sordu

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, meclis genel kurulunda pandemi konusunda 62. madde tahtında konuşma yaptı. Herkesin gözünün kulağının açıklanan vaka sayılarında, Sağlık Üst Kurulu’nun kararlarında olduğunu, öte yandan Meclis’in başka şeylerle uğraştığını kaydetti.

Alsancak’ta vaka sayılarının ve temaslı sayılarının “yığınsal” şekilde arttığını dile getiren Özyiğit, bölge belediye başkanının bazı tedbirlerden bahsettiğini, bu konuda gerekli adımları atabilmesi için yerel yönetimlere yetki verilmesi gerektiğini söyledi.

“Bu konuda sınıfta kalındı” diyen Özyiğit, zamanında önerdikleri tedbirlerin alınmadığını ve bu noktaya gelindiğini ifade etti.

Gece sokağa çıkma yasağının neden kaldırıldığını soran Özyiğit, Sağlık Bakanlığının önerilerinin hükümet tarafından reddedildiği yönündeki gözlemini paylaştı.

Etkin denetim yapılamadığını kaydeden Özyiğit, otellerle de işbirliği halinde önlemler konusunda adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Böylesi bir ortamda nasıl yüz yüze eğitime geçileceğini soran Özğiyit, yurt dışından öğrencilerin ülkeye gelmesinin ekonomi açısından önemli olduğunu ancak vakalar etkin şekilde kontrol altına alınmazsa öğrencilerin adaya getirilmesinin son derece zor olduğunu söyledi.

Bunlarla uğraşmak gerekirken Meclis Başkanlığı konusuna takılıp kalındığını dile getiren Özyiğit, bu konuda hükümet partilerine “önce kendi içinizde karar verin” dedi.

Özyiğit muhalefetin, teamüller gereği aday da göstermediğini dile getirdi.

26 hayır oyu alan bir adayda ısrar etmenin anlamı olmadığını belirten Özyiğit, önce UBP içinde sonra da Meclis’te onay görecek bir adayın belirlenmesi gerektiğini anlattı.

Aşılar konusundaki belirsizliğin sürdüğünü dile getiren Özyiğit, sağlık çalışanlarının öncelikle kendilerine yapılması planlanan aşıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini söyledi.

“Kamu çalışanlarına hayat pahalılığı vereceğiz, bu zamlar kaçınılmazdır” dendiğini belirten Özyiğit, “ya özel sektör?” diye sordu, kamu özel sektör ayrımı yapılmaması gerektiğini ifade etti.