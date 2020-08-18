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Özyiğit: “Kararlar Hem Yetersiz, Hem de Ayrımcılık İçermekte”

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Bakanlar Kurulu tarafından dün alınan kararların hem virüs tehdidine karşı yetersiz olduğunu, hem de kişiler arasında ayrımcılık içerdiğini vurguladı.
Özyiğit: “Kararlar Hem Yetersiz, Hem de Ayrımcılık İçermekte”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Bakanlar Kurulu tarafından dün alınan kararların hem virüs tehdidine karşı yetersiz olduğunu, hem de kişiler arasında ayrımcılık içerdiğini vurguladı.

1 Temmuz’dan itibaren başlatılan denetimsiz ve kontrolsüz açılımla birlikte ülkenin yeni vakalarla tanıştığını, artan vakalara son dönemde yerellerin de eklendiğini belirten Özyiğit, artan tehdit karşısında önlem alması gereken Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı kararların beklentilerin çok uzağında kaldığını kaydetti. Denizle gelen yolcu sayısı 400’den 250’ye düşürülerek, PCR sonuçları çıkana kadar limanda bekletilmeleri yönündeki kararın uçakla gelen yolculara uygulanmayacağını belirten Özyiğit, “Bu ayrımcılık niye? diye sordu.

Açıklanan kararlarda sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik hiçbir şey olmamasını ciddi bir eksiklik olarak niteleyen Özyiğit, mevcut sağlık altyapısı ve yeni vaka sayıları göz önüne alındığında deniz limanlarına yönelik alınan kısıtlama ve PCR sonuçlarını limanda bekleme uygulamasının hava limanlarında da uygulanması gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, yerel vakaların artmaya başladığı bir dönemde toplu eğlence alanlarına yönelik hiçbir tedbir alınmamasının yanlışlığına da dikkat çekti. 

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada Pandemi Hastanesi konusuna hiç değinilmediğini belirten Özyiğit, bu dönemde yapılması en gerekli unsurların başında gelen Pandemi Hastanesi konusunda verilen onlarca sözün tutulmadığını, ayrı bir Hastane olmadığı için de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki bazı servislerin ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Özyiğit, Random test sayısının artırılması yönündeki karar doğru olmakla birlikte, sadece güneye gidenlere yönelik uygulanacak olmasının doğru olmadığını bunun ülke çapında yaygınlaştırılması halinde anlamlı olacağını belirtti.

Bilimin gösterdiği yönde gidilmesi ve sağlık örgütleri ile uzmanların ortaya koyduğu görüş ve önerilerin dikkate alınması halinde sürecin doğru zeminde ilerleyebileceğini belirten Özyiğit, “Karantinasız giriş uygulaması mutlaka gözden geçirilmelidir. UBP-HP hükümeti maalesef bilimin sesine kulak vermek yerine çoğu zaman bildiğini okumaktadır. Jet olayı ve ayrıcalıklı test izni bunun en somut göstergesidir. Kimsenin toplumun sağlığını riske atacak kararlar almaya hak ve yetkisi yoktur, olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

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