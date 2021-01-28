Özyiğit: ”Ne Geç Kalma Ne De Hata Yapma Lüksümüz Var”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bütçe görüşmelerinin son günü olan bugün Mecliste söz alarak yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkede çok çok kritik bir dönemden geçildiğine işaret eden Özyiğit, bir toplumsal duyarlılık ve hassasiyet olduğunu, bir kişinin can kaybının herkesin acısı olduğunu ve bu doğrultuda hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Bazı kararları almakta geç kalındığını, daha fazla geç kalınmaması gerektiğini söyleyen Özyğit, bu saatten sonra ne geç kalma ne de hata yapma lüksümüzün olmadığını vurguladı.

Doğru ve gerekli kararların ivedi olarak alınarak yürürlüğe konması gerektiğini belirten Özyiğit, tam kapanmanın ciddi bir planlama ve programla birlikte hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kapanmanın yaratacağı sıkıntı ve mağduriyetin de ortaklaşılarak aşılabileceğini kaydeden Özyiğit, zaten sürecin en başından beri katkı koymaya hazır olduklarını belirttiklerini, önerilerini de ortaya koyduklarını anımsatarak, şimdi de her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti.

Sağlık ve Belediye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı en içten teşekkürlerini ileten Özyiğit, halka da alınan önlemlere harfiyen uyulması çağrısında bulundu.