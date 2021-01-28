  • BIST 1.498
  • Altın 436,588
  • Dolar 7,3521
  • Euro 8,9120
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPATLADIK!!! Pilli açıkladı: 52 yeni vaka!

Özyiğit: ”Ne Geç Kalma Ne De Hata Yapma Lüksümüz Var”

» »
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bütçe görüşmelerinin son günü olan bugün Mecliste söz alarak yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Özyiğit: ”Ne Geç Kalma Ne De Hata Yapma Lüksümüz Var”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bütçe görüşmelerinin son günü olan bugün Mecliste söz alarak yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkede çok çok kritik bir dönemden geçildiğine işaret eden Özyiğit, bir toplumsal duyarlılık ve hassasiyet olduğunu, bir kişinin can kaybının herkesin acısı olduğunu ve bu doğrultuda hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Bazı kararları almakta geç kalındığını, daha fazla geç kalınmaması gerektiğini söyleyen Özyğit, bu saatten sonra ne geç kalma ne de hata yapma lüksümüzün olmadığını vurguladı.

Doğru ve gerekli kararların ivedi olarak alınarak yürürlüğe konması gerektiğini belirten Özyiğit, tam kapanmanın ciddi bir planlama ve programla birlikte hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kapanmanın yaratacağı sıkıntı ve mağduriyetin de ortaklaşılarak aşılabileceğini kaydeden Özyiğit, zaten sürecin en başından beri katkı koymaya hazır olduklarını belirttiklerini, önerilerini de ortaya koyduklarını anımsatarak, şimdi de her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti.  

Sağlık ve Belediye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı en içten teşekkürlerini ileten Özyiğit, halka da alınan önlemlere harfiyen uyulması çağrısında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ombudsman Emine Dizdarlı:“Anayasamıza göre düşünce suçu yoktur”28 Ocak 2021 Perşembe 18:51
  • KKTC Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı..Ülkede tamamen kapanma gündemde28 Ocak 2021 Perşembe 18:47
  • Dr. Dizdarlı:''15 gün dişimizi sıkmalıyız''28 Ocak 2021 Perşembe 18:30
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Toplandı.Kararların açıklanması bekleniyor28 Ocak 2021 Perşembe 17:36
  • Dr. Hüdaverdi'den Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye destek28 Ocak 2021 Perşembe 17:29
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor!28 Ocak 2021 Perşembe 17:14
  • Amcaoğlu:Bu akşam büyük ihtimal ülke geneli sokağa çıkma yasağı ilan edilecek28 Ocak 2021 Perşembe 17:10
  • Bağımsızlık Yolu, “Hükümetin Sosyal Sigortalar Dairesi’ni 30 Milyon TL Borçlandırma Kararını” Eleştirdi28 Ocak 2021 Perşembe 17:05
  • Lefkoşa ve Girne'de egzoz emisyon testleri yapılmayacak28 Ocak 2021 Perşembe 16:46
  • Ataser:''Bu kapanma olmadı . Tam kapanma lazım''28 Ocak 2021 Perşembe 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti