Özyiğit: “Örgütlü Yaşamın Hedef Alınmasına, Hakların Budanmasına ve Çalışma Barışının Bozulmasına Karşı Durmaya Devam Edeceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Sendikal Platformdan bir heyeti kabul ederek görüştü. TDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yeşim Dede ile Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın’ın da hazır bulunduğu görüşmede TC-KKTC arasında imzalanan protokol, çalışma yaşamı ve gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Türk Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı Sendikal Platform adına yaptığı konuşmada, ülkede son dönemlerde gerek çalışma yaşamı gerekse de kurumlar üzerinden bazı oyunlar oynanmaya başladığını belirterek TC-KKTC arasında imzalanan protokolün içerisinde de sendikalara yönelik saldırılar olduğunu vurguladı. Bıçaklı, sendikal hareketi ve çalışma yaşamını belli bir kalıba sokma çalışmasına Sendikal Platform olarak geçmişte olduğu gibi yine seyirci kalmayacaklarını belirtti.

Para yok gerekçesiyle hayat pahalılığının 4 ay süreyle kaldırıldığını belirten Bıçaklı, “Fedakarlık noktasında sıra çalışanlara geldiyse yaparız, geçmişte de bunu gösterdik. Ama sen hükümet olarak alman gereken vergileri almayacan, 800 Bin Euro’ya yeni makam aracı alacan, devlet yardımlarını eşe dosta dağıtacan, sıra çalışana gelince ise ‘para yok’ diyecen. Bunu kabullenmemiz mümkün değildir” dedi.

KKTC bir hukuk devletiyse, herkesin yasalara ve Anayasaya uyması gerektiğini kaydeden Bıçaklı, hayat pahalılığı konusunda gerekli yasanın Meclis’e getirilmesi gerektiğini kaydetti. Konuyla ilgili 2019 yılında Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı olduğunu hatırlatarak şimdi de ara emri için mahkemeye başvurduklarını ve davanın Salı gününe ertelendiğini kaydeden Bıçaklı, esas yasanın değiştirilmesi ile ilgili de Meclise yasa önerisi getirildiğini kaydetti. Komite’nin ardından yasa tasarısının Meclis’e gelerek oylanacağını belirten Bıçaklı, Meclis’teki muhalefet partilerinin konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini almak için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

-Özyiğit-

TDP Genel Başkanı Özyiğit, sendikaların ve örgütlü yaşamın toplum için önemine vurgu yaparak, örgütlü yaşama yönelik her türlü çalışmanın, icraatın karşısında durmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yıllardır imzalanan protokollerde hep çalışanların hakları ile kurumların masaya konduğunu, son imzalanan protokolde de çalışma barışını bozacak, örgütlü yaşamı pasifize edecek, toplu iş sözleşmelerini etkisiz kılacak maddeler olduğuna dikkat çeken Özyiğit, “TDP olarak ister muhalefette isterse hükümette olalım duruşumuz açık ve nettir. Kurumlarımızın devredilmesi, çalışanların haklarının budanması ve örgütlü yaşamın etkisiz kılınmasına he platformda karşı durmaya devam edeceğiz” dedi.

Sendikaların yeri geldiğinde elini taşın altına soktuğunu, geçmişte bunun çok örnekleri olduğunu anımsatan Özyiğit, kendi yapması gerekenleri yapmayan, görevlerini yerine getirmeyen hükümetin işin kolayına kaçarak elini çalışanların maaşlarına uzattığını kaydetti. Hükümetin çalışma yaşamını tüm paydaşlarla birlikte ele alarak sorunlara ortak çözümler üretmek yerine ‘ben yaparım olur’ mantığında ısrar ettiğini belirten Özyiğit, hükümetin diyalog kuramama gibi ciddi bir sorunu olduğunu vurguladı.

Hükümetin öncelikle toplanamayan vergileri toplaması, savurganlıktan vazgeçmesi, yeni milyonlarla liralık Cumhurbaşkanlığı sarayı yapma sevdasından vazgeçmesi ve servet vergisini artık gündemine alması gerektiğini kaydeden Özyiğit, özel sektörün sıkıntılarının da öncelik yapılarak adımlar atılmasının şart olduğunu ifade etti.

Tüm paydaşların bir araya gelerek ortak bir çalışma yapılması gerekirken hükümetin ısrarla bundan kaçtığını belirten Özyiğit, hükümetin önceliklerinin toplumun, çalışanların sorunları değil, parti içi seçimler ve atamalar olduğunu kaydetti.

Ben yaparım olur tavrı sürdükçe sendikaların, örgütlerin de sokağa inmekten başka bir alternatifi kalmadığını belirten Özyiğit, “TDP olarak gerek örgütlerin haklı mücadelelerinde, gerekse de çalışanların haklarının budanması ve buna yönelik yasa çalışmalarına karşı Meclis dahil karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bu konudaki duruşumuz nettir” diye konuştu.