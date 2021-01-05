  • BIST 1.503
  • Altın 462,257
  • Dolar 7,3903
  • Euro 9,0776
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

Özyiğit: “Piyasa Zamlarla Mı Ucuzlayacak?”

» »
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bu sabah katıldığı bir Tv programında başta pandemi süreci ve ekonomi olmak üzere gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Özyiğit: “Piyasa Zamlarla Mı Ucuzlayacak?”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yeni yıla girerken harç oranlarına ve süte zam yapıldığını belirterek pandemi nedeniyle zaten zorda olan vatandaşlara bir darbe de azınlık UBP-DP-YDP hükümeti tarafından vurulduğunu kaydetti.

Fiyat ayarlamalarının her yılın başında yapıldığını ancak bu yılın koşullarının başka olduğunun ve pandemi nedeniyle olağanüstü dönemden geçildiğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Özyiğit, halkın büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda zorda olduğu bir dönemde bu zamların yapılmayabileceğini veya en az düzeyde yapılabileceğini kaydetti.

         Özyiğit, böylesi bir dönemde harçların yanı sıra, süte de zam yapılmasının anlaşılır ve kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

         TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bu sabah katıldığı bir Tv programında başta pandemi süreci ve ekonomi olmak üzere gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

         UBP-DP-YDP azınlık hükümeti tarafından yeni yıla girerken harçlara %12 civarında zam yapıldığını anımsatan Özyiğit, bu şekilde fiyat ayarlamalarının her yılın başında yapıldığının ancak pandemi nedeniyle yaşanan olağanüstü dönemde bunun yapılmasının doğru olmadığını kaydetti. Pandeminin etkisiyle halkın büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda zorda olduğu, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların zor günlerden geçtiği, binlerce iş yeri kapanırken, on binlerce kişinin işsiz kaldığı bir dönemde bu zamların yapılmasının yanlışlığına dikkat çeken Özyiğit, “Zaten ekonomik anlamda zorda olan vatandaşlarımız bu zamlarla bir darbe de hükümetten yediler” dedi.

         Harçların yanı sıra süte zam yapılmasının ise hiç anlaşılır olmadığını belirten Özyiğit, “Bu olağanüstü dönemde yapılması gereken zamlarla vatandaşların belini bükmek değil, tam tersine yardımcı olmaktır” dedi. Ekonomi Bakanı’nın ‘asgari ücrete artış yapamıyorsak, piyasayı ucuzlatacağız’ söylemine atıfta bulunan Özyiğit, “Piyasa zamlarla mı ucuzlayacak” diye sordu.

         Başbakan Saner’in zamlara yönelik eleştiriler karşısında yaptığı açıklamaya yönelik ise Özyiğit, “Kamunun düşünülmesine kimsenin itirazı olamaz, ancak siz özel sektörü yok sayarsanız, onları öncelikleriniz arasına almazsanız buna itirazımız olur. Özel sektöre yönelik de mutlaka ivedi adımlar atılmalı, bunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” diye konuştu.  

         Konuşmasında özel jet krizi olayına da atıfta bulunan Özyiğit, kapsamlı raporun halen  çıkmamasının kabul edilebilir olmadığını, bu işin peşini bırakmayacaklarını yineledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pazar Günü Adaya Gelmesi Beklenen Lute, Pazartesi Günü Cumhurbaşkanı Tatar’la Görüşecek05 Ocak 2021 Salı 11:50
  • Olgun Amcaoğlu, Üniversite Rektörleri İle Görüşecek05 Ocak 2021 Salı 11:46
  • Soygun Zanlısı Yakalandı05 Ocak 2021 Salı 11:40
  • Ölüm Sebebi Tespiti İçin Alınan Kan Ve Doku Örnekleri Otopsiye Gönderildi05 Ocak 2021 Salı 11:33
  • Ölüm Sebebi Kalp Yetmezliği05 Ocak 2021 Salı 11:31
  • Lute’un Hafta Sonu Ada’ya Gelmesi Ve Liderlerle Görüşmesi Bekleniyor05 Ocak 2021 Salı 11:11
  • Çelik: 2020 KKTC İçin Önemli Bir Yıl Oldu05 Ocak 2021 Salı 11:06
  • Girne Belediyesi’nden Anlamlı Bağış05 Ocak 2021 Salı 10:53
  • Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Tebliği Yayımlandı05 Ocak 2021 Salı 10:37
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 5 Ocak 2020 Salı )05 Ocak 2021 Salı 09:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti