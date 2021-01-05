Özyiğit: “Piyasa Zamlarla Mı Ucuzlayacak?”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bu sabah katıldığı bir Tv programında başta pandemi süreci ve ekonomi olmak üzere gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yeni yıla girerken harç oranlarına ve süte zam yapıldığını belirterek pandemi nedeniyle zaten zorda olan vatandaşlara bir darbe de azınlık UBP-DP-YDP hükümeti tarafından vurulduğunu kaydetti.

Fiyat ayarlamalarının her yılın başında yapıldığını ancak bu yılın koşullarının başka olduğunun ve pandemi nedeniyle olağanüstü dönemden geçildiğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Özyiğit, halkın büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda zorda olduğu bir dönemde bu zamların yapılmayabileceğini veya en az düzeyde yapılabileceğini kaydetti.

Özyiğit, böylesi bir dönemde harçların yanı sıra, süte de zam yapılmasının anlaşılır ve kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bu sabah katıldığı bir Tv programında başta pandemi süreci ve ekonomi olmak üzere gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

UBP-DP-YDP azınlık hükümeti tarafından yeni yıla girerken harçlara %12 civarında zam yapıldığını anımsatan Özyiğit, bu şekilde fiyat ayarlamalarının her yılın başında yapıldığının ancak pandemi nedeniyle yaşanan olağanüstü dönemde bunun yapılmasının doğru olmadığını kaydetti. Pandeminin etkisiyle halkın büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda zorda olduğu, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşların zor günlerden geçtiği, binlerce iş yeri kapanırken, on binlerce kişinin işsiz kaldığı bir dönemde bu zamların yapılmasının yanlışlığına dikkat çeken Özyiğit, “Zaten ekonomik anlamda zorda olan vatandaşlarımız bu zamlarla bir darbe de hükümetten yediler” dedi.

Harçların yanı sıra süte zam yapılmasının ise hiç anlaşılır olmadığını belirten Özyiğit, “Bu olağanüstü dönemde yapılması gereken zamlarla vatandaşların belini bükmek değil, tam tersine yardımcı olmaktır” dedi. Ekonomi Bakanı’nın ‘asgari ücrete artış yapamıyorsak, piyasayı ucuzlatacağız’ söylemine atıfta bulunan Özyiğit, “Piyasa zamlarla mı ucuzlayacak” diye sordu.

Başbakan Saner’in zamlara yönelik eleştiriler karşısında yaptığı açıklamaya yönelik ise Özyiğit, “Kamunun düşünülmesine kimsenin itirazı olamaz, ancak siz özel sektörü yok sayarsanız, onları öncelikleriniz arasına almazsanız buna itirazımız olur. Özel sektöre yönelik de mutlaka ivedi adımlar atılmalı, bunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” diye konuştu.

Konuşmasında özel jet krizi olayına da atıfta bulunan Özyiğit, kapsamlı raporun halen çıkmamasının kabul edilebilir olmadığını, bu işin peşini bırakmayacaklarını yineledi.