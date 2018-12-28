Özyiğit, Serdarlı İlkokulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu

Bakan Özyiğit’e incelemeleri sırasında Bakanlığa bağlı İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik ile Bakanlık İnşaat Birimi Amiri Tankut Rıfkı eşlik etti.

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Serdarlı Muhtarı, Okul Müdürü ve yetkilileri ile birlikte okulda incelemelerde bulunarak yıldırım düşmesi sonucu oluşan hasar ile ilgili bilgi alan Özyiğit, yapılan çalışmaları yerinde gözlemledi.

Dün olay yaşanır yaşanmaz Bakanlığa bağlı ilgili birimlerin hemen harekete geçtiğini ve okula giderek oluşan hasarı yerinde tespit ettiğini, bu sabah itibarı ile de özellikle elektrik aksamında oluşan hasarların tamirat ve yenileme çalışmalarının başlatıldığını belirten Özyiğit, Bakanlığın ilgili birimlerinin tatil döneminde çalışıp okulun 2 Ocak Çarşamba Gününe kadar eğitime hazır hale getirileceğini açıkladı.

Yaşanan talihsiz olayın okul saatleri dışında gerçekleşmesi ve kimseye zarar gelmemesinin teselli kaynağı olduğunu belirten Özyiğit, Serdarlı Belediyesi’nin de olayın yaşanmasının hemen ardından yapılan çalışmalara destek verdiğini belirterek, Başkan ve çalışanlarına teşekkür etti.