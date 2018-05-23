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Özyiğit, TÜBİTAK heyetini kabul etti

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Özyiğit, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dışilişkiler Genel Müdürü Oğuz Haşimoğlu’nu kabul etti.
Özyiğit, TÜBİTAK heyetini kabul etti

Bakanlık açıklamasına göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit kabulde, 15 gün önce Ankara’da TÜBİTAK ile temaslarda bulundukları konularla ilgili YÖDAK ve üniversitelerle birlikte görüş alışverişinde bulunduklarını, daha fazla bilimsel ve teknolojik projenin üretilmesi adına bir takım çalışmalar başlattıklarını ifade etti.

Üniversiteler ile birlikte ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerin yapacakları bilimsel, teknolojik araştırma ve projelerin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Özyiğit, bilim ve teknolojiyi sadece kullanan değil üreten ve yön veren bir toplum olabilmek için daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı.

TÜBİTAK’ın çok önemli bir kurum olduğununaltını çizen Özyiğit,bu doğrultuda TÜBİTAK ile kurulan iş ve güç birliğinin daha da gelişeceğine inandığını belirtti. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, KKTC’deki üniversitelerin bilim ve teknoloji alanında altyapılarını geliştirmek ve artırmak için çalışmabaşlattıklarını söyledi.

Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dışilişkiler Genel Müdürü Oğuz Haşimoğlu da, bir çok yeni projehakkında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile görüşmeler yapmak amacıyla KKTC’ye geldiklerini belirtti.

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