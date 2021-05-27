Özyiğit: Vesayet rejimi ortadan kalkmalı, geçici 10. madde ortadan kalkmalı!

Cumhuriyet Meclisi'nde "Kutlu Adalı Cinayeti" araştırma komitesi kurulması tartışılıyor.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit komitenin bir an önce oluşmasına evet diyeceğiz. Bu ülkede hiç bir şey gizli kalmamalı.

Özyiğit esas olan Vesayet rejimi ortadan kalkmalı, geçici 10. madde ortadan kalkmalı dedi.

Özyiğit kendisinin de arandığını ve tehdit edildiğini de açıkladı.