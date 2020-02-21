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Özyiğit:DAÜ’de yönetim sorunu yaşanıyor

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Özyiğit:DAÜ’de yönetim sorunu yaşanıyor
Özyiğit:DAÜ’de yönetim sorunu yaşanıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yönetim sorunu yaşandığını belirtti.
Özyiğit, “Üniversiteye ciddi zarar verme boyutuna gelen bu sorunlar, demokratik olgunluk içinde aşılmalı” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bir yönetim sorunu yaşandığını belirterek, bu sorunun üniversite bünyesi içinde, Vakıf Yöneticiler Kurulu ve Senato’nun yasal yetki ve sorumluluğu çerçevesinde, üniversitede yerleşmiş demokratik teamüllere bağlı olarak aşılabileceğini kaydetti.

Özyiğit açıklamasında, “Üniversiteye ciddi zarar verme boyutuna gelen bu sorunları, DAÜ çalışanları ve temsilcileri, DAÜ Senatosu, Rektörlük ve VYK’nın hep birlikte demokratik olgunluk içinde aşması gerektiğini, aksi halde bundan en büyük zararı yine üniversitenin göreceğini” söyledi.

Özyiğit, bu duruma Üniversitede yönetimsel anlamda bir sorun yaşanırken, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun sessiz sedasız, herhangi bir ihale yapma gereği bile duymadan Doğa Koleji ile olan sözleşmeyi 2031 yılına kadar uzattığını söyledi.

Özyiğit, yeni yapılan sözleşmede ihbar göndererek fesih şansının da ortadan kaldırıldığını belirterek, bu durumun üniversite tarihine geçecek kara bir leke olduğunu savundu.

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