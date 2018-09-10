Özyiğit'ten açıklama: "Sağduyunun galip gelmesi sevindirici"

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Hayvan Üreticilerinin eyleminin sona ermesi üzerine açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Özyiğit açıklamasında, "Eylem bir haktır ve başvurulması doğaldır. Hükümeti oluşturan 4 parti olarak yoğun mesai harcıyoruz. Sağduyunun galip gelmiş olması ülkemiz demokrasisi açısından son derece sevindiricidir. Zor ve çetin günlerden geçiyoruz. Çıkış yolunu hep birlikte bulmak önemlidir. Biz hükümet olarak demokrasiyi tüm yönleriyle işleterek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bugün de sağduyu galip gelmiş ve Hayvancılar Birliğimiz ile uzlaşı noktasına gelinmiştir. Bu uzlaşıdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Geldiğimiz nokta ülkemiz açısından önemli. Bundan sonra da ortaya çıkacak sorunlar konuşulacaktır. Üretimle ancak Kıbrıs Türk toplumu bu topraklara tutunabilir. Onlara destek olmak da hükümet başta olmak üzere toplumun görevidir. Elbirliği ile karşılıklı anlayışla hareket etmek de hepimizin görevidir." dedi.