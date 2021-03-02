Özyiğit:“Vatandaş Geçim Sıkıntısında”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede çok zor günlerden geçildiğini, var olan sorunların pandemi nedeniyle katlanarak büyüdüğünü, UBP-DP-YDP azınlık Hükümetinin de sorunların çözümüne yönelik yetersiz kaldığını vurguladı. Özyiğit, sağlık alanında yetersiz kalan hükümetin, aldığı ve almadığı kararlarla derinleşen ekonomik krize de seyirci kaldığını, sektör temsilcilerinin çağrılarına da cevap veremediğini ifade etti.

Atamalara verilen önemin yarısının bile sorunların çözümüne ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine verilmediğini kaydeden Özyiğit, yaklaşık bir yıldır ekonomik anlamda zorluklarla boğuşan toplumun tam anlamıyla kaderine terk edildiğini vurguladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs konusu, Pandemi süreci ve gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“Vatandaş Geçim Sıkıntısında”

Ülkede yaşanan ekonomik krize ve vatandaşların mağduriyetine dikkat çeken ve hükümetin bu konuda görev ve sorumluluklarını yerine getiremediğini belirten Özyiğit, evine ekmek götüremeyen insanlar olduğunu ifade etti. Binlerce işyerinin kapandığını, on binlerce kişinin işsiz kaldığı bir dönemde yaşanan mağduriyetlere yönelik gerekli ekonomik önlemleri alamayan hükümetin piyasada bazı ürünlerde yaşanan fiyat artışlarına yönelik de denetim yapmadığını kaydetti. Tüm sektörlerin zorda olduğunu, restorantçılar ile taşımacıların ‘battık ama bizimle ilgilenen yok’ dediklerini dile getiren Özyiğit, hükümetin daha fazla geç kalmadan sektör temsilcileri ile görüşerek adımlar atması gerektiğini kaydetti.

TDP olarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik 54 maddelik kapsamlı bir öneri paketi hazırlayarak açıkladıklarını belirten Özyiğit, önlem almakta yetersiz kalan hükümetin sunulan görüş ve önerilere de kulak tıkadığını, bunun sonucunda da sorunların arttığını kaydetti.

“Basın Emekçilerine Yapılan Saldırılar Kabul Edilemez”

Pandemi sürecinin bu zor koşullarında tıpkı sağlık çalışanları gibi basın emekçilerinin de canla başla çalıştığını belirten Özyiğit, bu zor dönemde görevlerini layıkıyla yapmaya çalışan basın emekçilerine yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Basın Özgürlüğünün demokratik toplum için elzem bir gereklilik olduğunu belirten Özyiğit, özellikle son dönemde basın emekçilerine yönelik yapılan seviyesiz söylemleri kınadıklarını belirtti. Basın emekçilerinin eylemlerine destek belirttiklerini kaydeden Özyiğit, onların haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya, destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

“Tüm Taraflar Çalışıyor, Biz Ne Yapıyoruz?”

Kıbrıs sorunuyla ilgili önemli bir sürece girildiğini, BM’nin Nisan sonunda yapılması planlanan 5’li görüşmeye yönelik ‘nabız’ yoklamaya devam ettiğini kaydeden Özyiğit, tüm tarafların devrede olduğunu, Brexit sonrası İngiltere’nin daha önce olmadığı kadar devreye girdiğini, öneri bile sunduğunu ifade etti. Özyiğit, “Kıbrıs’la ilgili tüm taraflar aktif bir döneme girdi, çalışmalar yürütülmekte, biz ne yapıyoruz, sadece izliyoruz” dedi.

27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleşeceği açıklanan 5’li görüşmeye yönelik Kıbrıs Türk tarafından ezberlenmiş ve altı doldurulamayan söylemler dışında ciddi bir hazırlık görülmediğini aktaran Özyiğit, “Öyle anlaşılıyor ki, diğer tüm alanlarda olduğu gibi Kıbrıs konusunda da tüm söylem ve çalışmalar Türkiye’nin inisiyatifine bırakıldı” diye konuştu.

Özyiğit, geçmiş Cumhurbaşkanları döneminde Kıbrıs konusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen toplantıların bu dönemde düzenli olarak yapılmamasının yanlışlığına dikkat çekti.

“Test Sayısı Artırılmalı”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede kademeli olarak açılmaya gidildiği bir dönemde günlük test sayısının mümkün olduğunca artırılması gerektiğini kaydetti.

Aşılama konusunda sıkıntılar yaşandığını belirten Özyiğit, organizasyon bozukluğunun bir an önce giderilerek dünyada geçerli kriterler doğrultusunda aşılamaya devam edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti. Özyiğit, bu konuda hükümetin yerel yönetimlerle işbirliğini artırması gerektiğini kaydetti.

Günlük vakaların halen ciddi rakamlarda olduğunu, bu nedenle tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini kaydeden Özyiğit, ülkeye getirilmesi planlanan öğrencilerin karantina ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasının yanlışlığına dikkat çekerek bu konuda üniversitelerle görüşülerek gerekli katkıların alınması gerektiğini kaydetti.

“Hükümet Yok Sayıldı”

Ekonomik örgütlerin Ankara ziyaretiyle buradaki hükümetin yok sayıldığını kaydeden Özyiğit, yapılan açıklamalara bakıldığında Ankara’ya herkesin kendi sıkıntısını anlatmak ve çözüm önerisi üretmek için gittiğinin görüldüğünü belirtti. Özyiğit, buradaki bazı örgütlerin ortaya konan taleplere yönelik eleştirilerinin de bunun göstergesi olduğuna dikkat çekti.