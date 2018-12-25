Özyiğit:Vicdani retle ilgili öneriyi yeni yılda meclisin gündemine getireceğiz

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Vicadni ret konusunda hazırladıkları yasa önerisini yeni yılın ilk günlerinde meclise sunacaklarını açıkladı.

BRT’ye konuk olan Özyiğit, TDP’nin yeni döneminin daha üretken olacağını belirtti, eğitimdeki yeni hedeflerini paylaştı.

TDP’de yeni dönemde daha yoğun ve üretken bir çalışma dönemi planladıklarını belirten Özyiğit, yeni kadro ile yeri geldiğinde hükümet çalışmaları için de öneriler gündeme getireceklerini söyledi.

Özyiğit, vicdanı ret konusunda hazırladıkları yasa önerisini yeni yılın ilk günlerinde Meclis’in gündemine getireceklerini de vaçıkladı…

Özyiğit, ayrıca, Kamu reformu ve ek mesailerle ilgili parti olarak bir dizi çalışma hazırlayacaklarını belirtti…

Eğitim konusunda yaptıkları çalışmaları da anlatan Özyiğit, 2018’de yaşladıkları sıkıntıları 2019’da yaşamamak için gerekli tedbrileri almakta olduklarını ifade etti.

Özyiğit, okul yapımı ve tadilat için ayrılan20 Milyon TL’lik kaynağın,10 Milyonunu kullandıklarını, geriye kalan 10 Milyon’luk kalemi de kullanmaya başladıklarını söyledi…

Karpaz Meslek Lisesi’nde 22 derslik için projenin netleştiğini, Girne’de yeni anaokulun temelinin atılması için ise 2 milyon TL ayrıldığını aktaran Özyiğit, Bekirpaşa Lisesi’ne kolej binası kazandırma projesinin de devam ettiğini kaydetti.

Cemal Özyiğit, tam gün eğitim konusunda 2019 Yılı içinde önemli bir takım gelişmelerin olacağını, altyapı tamamlanınca bu sistemin mutlaka uygulanacağını vurguladı.

Ülkede büyük inşaat şirketlerine, okul yapmaları çağrısında da bulunan Özyiğit, “Gelsinler uygun isimleri belirleyelim, okul yapalım. Büyük siteler kuruluyor, apartmanlar yapılıyor. Yanlarına bir de küçöük okul neden yapılmasın?” ifadelerini kullandı.