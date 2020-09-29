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Pakistan: “Keşmir'de Hindistan tarafından açılan ateş sonucu biri asker 2 kişi öldü”

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Pakistan, Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) açtığı ateş sonucu biri asker 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
Pakistan: “Keşmir'de Hindistan tarafından açılan ateş sonucu biri asker 2 kişi öldü”

Pakistan, Hindistan askerlerinin iki ülke arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) açtığı ateş sonucu biri asker 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hint tarafının Pakistan tarafına ateş açtığı belirtilerek, bir asker ve bir sivilin yaşamını yitirdiği ayrıca 4 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ateşe Pakistan tarafından karşılık verildiği ve Hint askeri noktalarının hedef alındığı bilgisine yer verildi.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan geçen yıl yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak, "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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