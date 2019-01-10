‘Palu ailesi’ne yedi gözaltı: Televizyondaki beyanlar delil kabul edildi

ATV’de Müge Anlı’nın programında, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Harun ve Havva Palu çifti 11 yıl önce kaybolan kızları 35 yaşındaki Meryem Tanhal ile sekiz yaşındaki torunları Melike’nin cinayete kurban gittiğini anlattı.

Bir yandan ailenin gösterdiği Tütünçiftlik sahilinde aramalar yapılırken bir yandan da çiftin damadı Tuncer Ustael, istismar, tecavüz ve cinayet dahil bazı suçlamalara hedef oldu.

Konunun TV’de günlerce tartışılması üzerine Kocaeli başsavcılığının talimatıyla bugün polis harekete geçti. Aileden Tuncer Ustael, eşi Emine Ustael, Havva, İsa, Fatih, Ayşe ve Harun Palu gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan bazı şüpheliler İstanbul’daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emine Ustael hastane çıkışında “Bilmiyoruz. Ortaya atılan iftiralar onlar. Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz hiç kimseyi gömmedik” dedi.

TV’deki program ihbar kabul edildi

Kocaeli’deki evlerinde gözaltına alınan Palu ailesi… Havva, Harun, Ayşe, İsa ve Fatih.

Başsavcılık, gözaltılara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Kayıp olduğu iddia edilen Meryem Tanhal’ın 2008 yılı Kasım ayında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek ‘eşi Ahmet T. ve eşinin akrabaları olan E.T., E. T., H.T., U. T. ve Y.Ş. isimli kişilerin kendisini uyuşturucu haplar ve iğnelerle etkisiz hale getirip başka kişilere pazarladıkları, organ ticareti yaptıkları, kendisinin bu duruma dayanamayarak küçük kızı Melike’yi de alarak Körfez’de yaşayan ailesinin yanına taşındığı, eşi olan Ahmet T.’nin kendisini İstanbul’a geri götürmek için Körfez’e geldiği, bu esnada babası olan Harun P. ile eşi Ahmet T. arasında kavga çıktığı ve babasının eşini öldürdüğü, bu olay üzerine eşinin ailesinin kendisini tehdit etmesi sebebiyle eniştesi Tuncer U.’ya ait bir aracın içerisinde ailece yaşamaya başladıkları’ iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, müşteki Meryem Tanhal’ın ağabeyi İsa P.’nin de 2008 yılının Aralık ayında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına ‘Eniştesi Tuncay U.’nun aracında yaşadıkları dönemde bir gece saat 02.00 sularında kız kardeşi Meryem Tanhal’ın arabada olmadığını, öldürülen Ahmet T.’nin ailesinin kız kardeşini kaçırdığını’ beyan ederek şikayetçi olduğu, kayıp Meryem’in annesi Hava P.’nin ilk ifadesinde, ‘Kızı Meryem’in ölen eşinin ailesine bilgi sızdırdığı iddiasıyla damadı Tuncer U. tarafından yemek verilmeyerek ve darp edilerek cezalandırıldığını, bu nedenle kızının hastalandığını ve arabanın içerisinde vefat ettiğini’ beyan ettiği, ancak daha sonra alınan ifadesinde ‘Kızı Meryem’in kaybolduğunu, torunu Melike’nin ise annesinin kaybolmasından bir yıl sonra içine cin girdiği gerekçesiyle damadı Tuncer U. tarafından ispirto ve sirke içirilerek öldürüldüğünü, Sakarya ili Kuşça köyüne gömüldüğünü’ belirttiği, küçük Melike ile ilgili soruşturmanın ayrılarak Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği, kayıp Meryem hakkında yürütülen soruşturmanın delil elde edilememesi sebebiyle 2014 yılında takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.”

‘Kasten öldürme’ ve ‘cinsel istismar’ suçlaması

Savcılık, ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında izleyicinin Meryem Tanhal’ın ailesiyle Ustael’in aracında kaldığı dönemde ağaca bağlanmış şekilde gördüğünü anlatması sonrası takipsizlik kararının kaldırıldığını ve yeniden soruşturma başlatıldığını aktardı.

Açıklamada şöyle dendi: “Televizyon programındaki beyanlar delil kabul edilerek 9 Ocak 2019 tarihinde kasten adam öldürme ve bu suça yardım suçlarından şüpheliler Emine U., Harun P., Ayşe P., İsa P., Hava P., Fatih P. ile kasten adam öldürme ve cinsel istismar suçlarından şüpheli Tuncer U. gözaltına alınmıştır. Kayıp Meryem’in cesedinin bulunabileceği yerlerde yapılan kazı çalışmalarından sonuç alınamamıştır.”

Yayın yasağı geldi

Başsavcılığı ‘soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla’ yayın yasağı getirilmesini istedi. Körfez Sulh Ceza Hakimliği de talebi kabul etti.

Palululardan tepki

Öte yandan Elazığ’ın Palu ilçesinde yaşayanlar Palu ailesinden rahatsız

Palu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fadıl Ülgen, aileyle hiçbir ilgilerinin bulunmadığını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin pek çok kentinden arayıp Palu ailesini soruyorlar. Paluluların aile yapısında terbiye vardır, sevgi ve saygı vardır. Sadece soyadı benzerliği… Elazığ’ın Palu ilçesiyle bir bağları yok.”