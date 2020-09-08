Pandemi Hastanesi İnşaat Alanı'nda Çalışırken Kamyonun Altında Kalarak Yaşamını Yitirdi

7 Eylül 2020 tarihinde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesinin arkasında yapımı devam etmekte olan Pandemi Hastanesi inşaat alanı içerisinde 34 SBG 77 plakalı kamyon ile seyir halinde olduğu sırada Şerif SAMİ isimli 60 yaşındaki çalışanın kamyonun boşaltacağı yükün yerini göstermek için dikiz aynasını tutup ilerlemek istediği bir sırada dengesini kaybederek kamyonun sağ ön tekerleğinin altina düşerek yasamını yitirdiğini çok büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Covid19 ile mücadele edilmesi gereken bir dönemde, özellikle bir şantieye içerisinde en temel konulardan olan şantiye trafiği nedeni ile ölümlü iş kazasının yaşanması oldukça üzücüdür. Şantiye trafik planı ve

levhaların olup olmadığı, aracın Türkiye plakalı olması ve ülkemizde trafik yönünün Türkiyeye göre farklı

olması, bu gibi riskli alanlarda çalışacak kişilerin İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği olarak bugüne

kadar ısrarla ve önemle üzerinde durduğumuz risk değerlendirme raporunun ve daha önemlisi rapor

içeriği alınması gereken önlemler alınmadan iş başı yapılmaması gerekliliği, çalışanlara verilmesi gereken

eğitim, talimat, bilgilerin ne kadar hayati önem arz ettiğini bir kez daha çok acı bir kayıp ile tekrar tekrar

görmüş olduk.



Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun verilerine göre dünyanın her yerinde inşaat işkolu en tehlikeli

işkollarından biridir. İnşaatlardaki iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin veriler işkolunun özelliğinden

dolayı belki de en eksik ve hatalı veriler olmakla birlikte bu gerçeği yansıtmaktadır. ILO verilerine göre

gelişmiş ülkelerde inşaat işçileri, diğer sektörlerde çalışan işçilere oranla 3-4 kat daha fazla kazaya uğrama

riski altındadırlar. Gelişmekte olan ülkelerde bu risk 6 kata kadar çıkmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği

yönünden ülkemizdeki gibi gelişmemiş yerlerde ise bu oran 10 kata kadar çıkmaktadır.



En önemli konulardan biri olan eğitim konusuna önem verilmesi gerekmektedir. İş ve işyerine özgü riskler

ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak çalışanların eğitilmesini sağlamalıdır. Çalışanlara

işyerinin tehlikesine göre davranış değişikliği yaratacak, risklerin farkına varacağı eğitimlerin verilmesi

gerekmektedir. En etkili önleyici yaklaşım çalışanların eğitilmesidir. Çalışanları korumak , eğitmek ve

kazaları önlemek, kaza sonucu ortaya çıkan zararları tazmin etmekten daha kolay, ucuz ve insancıldır.

Çalışanlar ve işverenler ise bu çerçevede devleti beklemeden kendi iş sağlıkları, işletme ve can güvenlikleri

için gerekli önlemleri almalı, İSG Uzmanlarının desteği ile işyerlerinde tehlikeleri analiz etmeli ve risk

değerlendirme raporu hazırlamalı ve çalışanları eğitmelidirler.



Risk değerlendirme ve kontrol çalışmalarından beklenen olumlu gelişmenin sağlanabilmesi için katılımcı bir

yaklaşımla hazırlanması gereklidir. Yönetim ve iş gücünün katılımı ile, Tehlike ve risklerin ortak algılama ile

belirlendiği, Çalışmanın gerekli ve işe yarar olduğu, İstenmeyen durumları önlemede başarılı olunacağı

fikri herkes tarafından kabul edilir hale gelebilecektir.



Çok basit tedbirler, basit talimatlar, kontrol ve denetimlerle bu ve diğer elim kazaların önüne geçmek

mümkündür.