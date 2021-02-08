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Pandemi Hemşiresi Köse:''Tükeniyoruz!''

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde pandemi hemşiresi olarak görev yapan Oğuz Köse, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi
Pandemi Hemşiresi Köse:''Tükeniyoruz!''

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde pandemi hemşiresi olarak görev yapan Oğuz Köse, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Detay - Sosyal Medya

Köse'nin açıklamaları şu şekilde:

Sabah 06:40

17 saatlik bir nobet daha bitiyor,...

1 haftada bes 17 saat,

iki 10saat nobet tuttum....TUTTUK....

Birileri sesimizi duymazsa bu boyle devam edecek...

TUKENIYORUZ !!!

DUYUN ARTIK SESIMIZI

Ne üzücüdür ki,

Biz Hemşireler ve Sağlık çalışanları Covid kabusu ile uğraşırken bir de hak arayışı,

standart arayışı içerisine giriyoruz..

Neden mi??

Siyasi çıkarlarınız için her daim bol bol istihtam var

ama,

Halkın sağlığı için hemşire istihtami denince kılı kırk yaran bir anlayış hakim.

Popülizme gelince herkes şovmen, herkes bilim insan, herkes yönetici.

Ancak sağlıkta çalışma alanına gelince her departmanda "CEPHEDE' 3-5 sağlık çalışanı!!

Pandemi hala baslamamisti Bundan bir 14 -15 ay önce Sağlık Bakanımın bir basın açıklamasında, " sağlık sisteminde acil 250 hemşireye ihtiyacımız var" haberi daha gözümün önünde.

Saygıdeğer Ülkemi Yönetenler,

Bakan ve Milletvekillerim,

Sağlık sisteminde halihazırda 250 hemşire eksiklik varken, bir yıldır bu sürecin en büyük yükünü çeken BİZLERİZ.

Bugüne kadar personel eksikliği konusunda sesimizi hiç çıkarmadık.

Sabrettik ki hükümet edenlerin bu sorun konusunda çözüm bulacaklarını düşündük.

Karantina servisi 1 servisti, iki oldu, 3 oldu..

4 bloklu Acil Durum Hastanesi açıldı..

Toplamda 700 kovid hastasına ulaştık. Süreç hem alan ve mekan bakımından hem de hasta sayısı bakımından büyüme gösterirken aynı oranda büyümesi gereken personel sayısı malesef olduğu yerde saymakta. Malesef büyüme sadece çalışma saatlerimizde oluyor.

Çok merk edilen bir konu da,

250 eksik hemşire ile başladığımız surec,

Covidli hasta sayısının 700 lere ulaştığı bu sürecin ,

en az bir yıl daha süreceğini düşünürsek....

Daha bir kac ay once Sn Sağlık Bakanımın icraatlarında açıkladığı;

Bitmis ve Haziran'da hizmete girecek olan 100 yataklı "Guzelyurt Hastanesi" ,

Ve yine Haziran'da veya Temmuz'da hayata girecek olan 100_150 yatakli Girne Amerikan Üniversitesinden devralınan Hastane binasının HANGİ HEMŞİRE ile AÇILACAĞI?? Merak konusu...

Öncelikle Parlementoda bulunan Milletimin vekillerine sesleniyorum..

Muhalefetteki daha önce hükümet etmiş partilerimize sesleniyorum,

Sağlıkta örgütlü, Sendikalara sesleniyorum;

Bu konuda lutfen SESSIZ kalmayin..

Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp acilen kadro sayılarının artırılması gerekmektedir. Bunu bizler kadar sizler de iyi biliyorsunuz.

Bu dönemde bizlere verebileceğiniz en iyi destek

EN BUYUK ODUL

Taze kan olarak meslek arkadaşlarımızı sisteme kazandırılmasıdır.

Bizler,

Bir yıldır tüm enerjimiz ve gücümüzle pandemiyi sürecini en iyi şekilde yürüttük.

Ama geldiğimiz aşamada personel eksikliklerinden dolay FİZİKSEL VE PSİKOLOJİk anlamda iflas noktasına geldik.

Türkiye ve Avrupa standartlarında 1 YOĞUN BAKIM hastasına bir hemşire düşerken, şu an bizde 3 hastaya bir hemşire düşüyor.

Türkiye ve Avrupa standartlarında 5 covid HASTASINA 1 HEMŞIRE düşerken bizde 15 HASTAYA 1 HEMŞIRE düşme noktasına geldi.

Buradan sesleniyorum,

Yorulduk, tükeniyoruz..

Duyun artık SESIMIZI..

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