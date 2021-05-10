Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Genel Sekreteri, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, YDÜ Hastanesi Çocuk Doktoru Doç. Dr. Ceyhun Dalkan ile 5 Soru 5 Cevap

Pandemide Eğitim: Okullar Açılmalı mı? Nasıl?

DETAY ÖZEL - ARDA ÇİLEKER

Okulların kapalı kalması doğru mu?

Covid-19 virüsünün ülkemizde görüldüğü Mart 2020 den beri okullar kapalı. Bu süreçte okullarda uzaktan eğitim yapılmaktadır. Bilindiği gibi okullarda sadece eğitim verilmemektedir. Çocukların sosyal ilişkileri, olası gelişme gerilikleri okulda öğretmenleri tarafından değerlendirlmekte, ailelere ve ilgili hekimlere erkenden uyarılar göndermektedir. Okullar kapalı, çocuklar evlerinde izole kaldıkları bu dönemde, bu tür gelişme geriliklerinin erkenden tanısı gecikmiştir. Ayrıca olası ev içi şiddet, kötü muamele, istismar vb durumlar da gözden kaçmakta, saklanmaktadır.

Ülkemizde birçok yer açılma sürecine girmiştir, ekonominin devamı için kurallara uyarak açılım olmalıdır. Restorantlar, cafeler, mağazalar ve hatta en son gece kulüpleri bile açılmışken okulların açılmamasının hiçbir anlamı yoktur, bunu anlamakta güçlük çekmekteyim. Her yer açık hepimiz dolaşmaktayız , fakat okullar kapalı. Okullarımız hemen eğitim öğretime açılmalıdır. İlk açılması gereken okullar hala kapalı, en son açılmaları bile düşünülmemektedir.

2. Evden eğitim süreci öğrencileri nasıl etkiledi?

Evden, çevirimiçi eğitim süreci çocuklarımızın eğitimini olmumsuz etkilemiştir. Sizde kabul edersiniz ki, eğitim sistemimiz ve kalitemiz, ‘gelişmekte’ olan bir ülke olarak, gelişmiş ülkelerden geridir. Aslında bizim çocuklarımız onları yakalasın diye daha kaliteli bir eğitim vermemiz gerekirken, onlarda okullar açık, eğitim devam ederken biz çevirim içi eğitimde ısrar ettik. Çocuklarımızı uzak durmalarını önerdiğimiz tablet ve bilgisayarların karşısına mahküm ettik.

Özellikle belirli kritik yaşlarda, okumanın öğrenildiği ilkokul1-2 gibi, uzaktan eğitim imkansızdır. Bu çocuklarımız mutlaka sınıflarda, öğretmenlerimizin gözetiminde eğitimlerini alması gerklidir.

Çocuklar hijyen sorunu yaşar mı?

Okullarda uygulanması gerken şartlar birçok kuruluş tarafından bildirilmektedir. Aslında her yerde uygulanan kuralalr uygulanmalıdır, maske-mesafe-hijyen. Ayrıca son dönemde özellikle kapalı alanlarda bulaşın arttığı saptandığı için sınıflarımız iyi havalanmalıdır. Biz çocuklarımıza maske takmayı, kirli-temiz maske farkını, arkadaşları ile mesafeli olabilmeyi ve ellerini düzenli yıkamayı veya el dezenfektanı kullanmayı öğretebilirsek hijyen sorunu yaşanmaz.

2021 Eylül’üne okulların açılmaya hazır hale getirilmesi mümkün mü?

Plan program yapılarak okullar eylülden önce tamamen açılmalıdır, açılmak zorundadır. Kurallar öğrencilere, velilere ve öğretmenelere anlatılarak ve fiziki alt yapı düzenlenerek açılmalıdır. Bunun için çalışma yapılmalı, plan hazırlanmalıdır.

Yaz aylarında telafi eğitimi yapılmalı mı?

Kapalı alanlarda bulaş daha riskli olduğu için yazın eğitim daha güvenli olacaktır. Açık pencereli sınıflarda, maske-mesafe-hijyen ve ara ara taramalar yaprak okulların açılması sağlanmalıdır. Ayrıca erkenden pozitifliklerin, asemptomatik vakaların saptanabilmesi için ara ara spontan taramalar yapılmalıdır.

Okulları kapatma veya yeniden açma kararı nasıl alınmalı?

Aslında birçok uluslararası kurum ve kuruluş, okulların tekrardan açılmasının esas hedef olmasını ve açılma programının acilen ortaya konulup açılımın sağlanmasını önermektedir. Uygulancak yöntemin ülkelere özgü olması gerektiğini vurgulamaktadır, ama esas odak noktasının acilen açılma olması gerektiğidir.

Okulların kapanması veya açılmasındaki şuanki uygulama tüm ülke için aynı kararlar verilmektedir. Yani, enfeksiyonun yoğun olduğu Lefkoşa-Girne ile Lefke İskele bölgesine aynı karalar uygulanıyor. Örneğin çok nadir enfeksiyonun görüldüğü ilçelerde okulların kapalı olmasının herhangi bir mantığı yoktur. Açılma ve kapanma kararları bölge, oklul hatta sınıf bazlı planlanmaldır.

Esas korku okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacağı yönündedir. Bununla ilgili uygulamalar ve öneriler bellidir. Pozitif vaka ve yakın temaslıların izolasyonu ve o okulda eğitime devam etmektir.

Okulların açılması ve açık kalmasının devamlılığı için Eğitim ve Sağlık bakanlıkları, Hekimler, Öğretmen Sendikaları ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi birlikte ivedi görüşüp okulları açmalı ve devamlılık için planları net ortaya koymalıdır.