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Papa Franciscus ameliyat oldu

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a karnındaki kesiğe bağlı gelişen fıtık dolayısıyla yapılan laparatomi ve plastik cerrahi tarafından karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonunun tamamlandığı bildirildi.
Papa Franciscus ameliyat oldu

Vatikan Basın Ofisinden paylaşılan bilgi notunda, bugün öğle saatlerinde Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne yatan Papa’nın operasyonunun herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandığı ve üç saat sürdüğü bildirildi.

Papa Franciscus’un karnındaki kesiğe bağlı fıtık ameliyatını gerçekleştiren Doktor Sergio Alfieri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Papa, iyi, uyanık durumda. Bana ilk şakasını da ‘üçüncü ameliyatı ne zaman yapıyoruz’ diyerek yaptı.” ifadesini kullandı.

Alfieri, Papa’nın 2 sene önce gerçekleştirilen kalın bağırsak operasyonun ardından kesi yerinde gelişen fıtığın plastik cerrahi tarafından protez ağ yardımıyla onarıldığını ifade etti. 86 yaşındaki Papa’nın iyileşme süresinin 5 ila 7 gün süreceği kaydedildi.

Bu arada, Papa’nın geçirdiği operasyon nedeniyle 18 Haziran’a kadar tüm etkinliklerinin askıya alındığını belirtildi.

Vatikan’dan bu sabah yapılan yazılı açıklamada, çarşamba günleri Aziz Petrus Meydanı’nda genel kabul oturumunu yapan Papa’nın, bugünkü oturumun ardından Gemelli Hastanesine gideceği duyurulmuştu.

Papa’ya burada genel anestezi altında laparatomi ve plastik cerrahi tarafından karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu yapılacağı açıklanmıştı.

Vatikan’ın açıklamasında, Papa’nın önceki operasyonuna bağlı karnındaki kesi yerinde gelişen fıtığın, bir süredir ağrı ve bazı tıkanıklık bulgularına yol açtığı, bu nedenle operasyonun gerekli hale geldiği ifade edilmişti.

2021’DE KALIN BAĞIRSAK AMELİYATI OLMUŞTU

2013’te Katolik Kilisesi’nin 266. Papası olarak seçilen Papa Franciscus’un, gençliğinde geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tek akciğeri bulunuyor.

Papa Franciscus, 4 Temmuz 2021’de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı.

Papa, Aralık 2022’de İspanya’nın ABC gazetesine verdiği demeçte, sağlık gerekçesiyle görevini yerine getirememe olasılığına karşın istifa mektubunu hazır beklettiğini ifade etmişti.

Katoliklerin ruhani lideri, kısa süre önce de bu kez nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart’ta yine Gemelli Hastanesine kaldırılmıştı. Burada solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle tedavi gören Papa Franciscus, 1 Nisan’da taburcu edilmişti.

Papa Franciscus, dizindeki rahatsızlık sebebiyle bir süredir etkinliklere tekerlekli sandalye ile katılıyor. 

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