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Papasavvas’ın aleyhindeki karar açıklandı

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Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçu ile ilgili olarak tutuklu yargılanan sanık Artemis Papasavvas’ın aleyhindeki karar açıklandı.
Papasavvas’ın aleyhindeki karar açıklandı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Şerife Kâtip açıkladı. Şerife Kâtip, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi. Kâtip, sanığın ithal ettiği uyuşturucunun miktarının külliyatlı oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Şerife Kâtip, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 18 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

 

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

 

16.12.2021 tarihinde saat 21.35’te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibinin Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ne giriş yapan Güney Kıbrıs’ta sakin zanlının tavır ve hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine konu şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde zanlının omuzunda asılı vaziyette bulunan siyah renk sırt çantası içerisinde dıştan kahverengi renk koli bandına sarılı şeffaf renk poşet içerisinde 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak zanlının suçüstü hali gereği tutuklanmıştı. Sanık, gönüllü ifade verip, konu maddeyi bir Rumdan alıp, onun yönlendireceği bir yere bırakıp, karşılığında 50 Euro alacağını itiraf etmişti.

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