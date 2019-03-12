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Para akışı neden başlamadı, Erdoğan’a sorun

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Denktaş meclisteki konuşmasında "Türkiye ile para akışı henüz başlamadı.
Para akışı neden başlamadı, Erdoğan’a sorun

Maliye Bakanı Serdar Denktaş Türkiye’den para akışının başlamadığını bunun sorumlusunun da KKTC hükümeti olmadığını söyledi.

Denktaş meclisteki konuşmasında "Türkiye ile para akışı henüz başlamadı. Ocak ayında protokol imzalanır, Mart ayında para akışı başlar. Ama Mart’tayız. Henüz başlamadı. Nedeni bizde değil. Nedenini bize değil, Erdoğan’a soracaksınız" dedi.

Denktaş meclis konuşmasında özetle şunları söyledi:

TC’nin her yıl ödediği savunma harcaması, müteahhitler da dahil tüm rakamlar bunun içerisindedir. 388 milyon TC’den alacağımız var. 100 milyon TL’si geldi. 288 milyon daha gelecek.

2019 yılı kar payını (Merkez Bankası avans) erken aldık. 185 milyonunu geçen ve bu ay kullanıyoruz. % 13 faiz uygulanacak, yıl içerisinde ödeyeceğiz. Türkiye ile para akışı henüz başlamadı. Ocak ayında protokol imzalanır, Mart ayında para akışı başlar. Ama Mart’tayız. Henüz başlamadı. Nedeni bizde değil. Nedenini bize değil, Erdoğan’a soracaksınız. Ekonomik Protokol ile ilgili siyasi rötuşlar kaldı. Belli ki 31 Mart’tan önce olmayacak. Para akışının başlaması Mayıs sonu, Haziran başına sarkacak. Türkiye hem mali hem de siyasi bir kriz içerisindedir. Birileri bizi para koparma noktasında bizi suçluyorsa bilmelidir ki bu hükümet para koparma peşinde değildir. Karşılıklı yapılan anlaşmalara bağlı olarak yürüme hedefindeyiz.  Ekonomi bir daralma içerisinedir. Devlet yatırım yapamıyor, özel sektör de kendini korumaya almıştır, doğru yapıyorlar, mevcudu koruyorlar.  2019'un ikinci yarısında TC ekonomisinin rahatlayacağını düşünüyorum. Türkiye hiçbir şekilde yalnız bırakmaz. Bunun bilinci ile hareket ediyoruz.

2019 kar payı içerisinden avans aldık. % 13 faizi olacak. Bunu yıl içerisinde ödeyeceğiz. 

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