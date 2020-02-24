Para Ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket

:Ercan Havalimanı’nda S.G.(E-53) dün sabah 08.30 sıralarında tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 11 bin 500 ABD Doları ve 5 bin TL nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Öte yandan, dün akşam 18.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda Z.S. (E-54), tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 6 bin Euro ve 9 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Polis, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.