Para Ve Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket

:Ercan Havalimanı’nda S.G.(E-53) dün sabah 08.30 sıralarında tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 11 bin 500 ABD Doları ve 5 bin TL nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.
Öte yandan, dün akşam 18.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda Z.S. (E-54), tasarrufunda 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 6 bin Euro ve 9 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.
Polis, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
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