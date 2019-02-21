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Parasızlık paravan evliliğe sürüklüyor

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Ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan bazı Rumların, üçüncü ülke vatandaşlarıyla paravan evlilik yaparak bu sıkıntıdan kurtulma yolunu seçtikleri bildirildi.
Parasızlık paravan evliliğe sürüklüyor

Ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan bazı Rumların, üçüncü ülke vatandaşlarıyla paravan evlilik yaparak bu sıkıntıdan kurtulma yolunu seçtikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, paravan evlilik yaptıran çetelerin, maddi sıkıntı yaşayan Rumları seçerek, üçüncü ülke vatandaşlarının “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almasını sağlayabilmek içinbu evliliği yapmaya ikna ettiklerini yazdı.

Haberde, Rum polisinin son günlerde, Larnaka’daki bir paravan evliliği araştırdığından da bahsedildi.

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