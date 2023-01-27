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‘Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi’ Meclis’e sevk edildi

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UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, 'Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi'ni oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.
‘Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi’ Meclis’e sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün, UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplanarak, gündeminde yer alan bir dizi konuyu görüştü.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “YÖDAK Üyeliğine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi”, “Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar)” ve “Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı’na Ait Lapta Hudutları Dahilinde X1(14E1,Parsel NO:296, 276 Ve 523.9 Tapu Referanslı Takriben 20 Dönüm 1 Evlek Alanındaki Emlakın M.Ş.18840 Numaralı Kıyamgözüm Yatırım ŞTİ.LTD.’E 49 Yıllığına Kiralanabilmesi için Vakfın Mütevellisi Gönül Kazmacı’ya Yetki Verilmesine İlişkin Karar Tasarısı'nı (G.K.T.NO:3/2/2022)" görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak “YÖDAK Üyeliğine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi”ni görüştü. Komite bahse konu üzerindeki değerlendirmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite, daha sonra “Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar)”ni görüştü ve oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi son olarak “Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı’na Ait Lapta Hudutları Dahilinde X1(14E1,Parsel NO:296, 276 Ve 523.9 Tapu Referanslı Takriben 20 Dönüm 1 Evlek Alanındaki Emlakın M.Ş.18840 Numaralı Kıyamgözüm Yatırım ŞTİ.LTD.’E 49 Yıllığına Kiralanabilmesi için Vakfın Mütevellisi Gönül Kazmacı’ya Yetki Verilmesine İlişkin Karar Tasarısı'nı (G.K.T.NO:3/2/2022)” görüştü. Komite bahse konu karar tasarısının üçüncü görüşmesine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, YÖDAK, Vakıflar İdaresi ve Başbakanlık’tan yetkililer katılarak bahsi geçen konularla ilgili görüşlerini aktardı.

Toplantıya CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu katıldı.

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