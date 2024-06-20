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Park halindeki araç alev aldı

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Lefke'de, gece saat 01:30 sıralarında, İbrahim Paşa Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir araçta yangın çıktı... Yangın sonucu aracın makine bölümü ile ön kısmı, sağ ve sol ön kapılar, ön göğüs, ön koltuklar ve iç döşemesi yanarak zarar gördü.
Park halindeki araç alev aldı

Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.06.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefke’de İbrahim Paşa Caddesi üzerinde, park halinde bulunan Sheraz KHAN’ın kullanımıdaki JG 393 plakalı salon aracın muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu, söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın makine bölümü ile ön kısmı, sağ ve sol ön kapılar, ön göğüs, ön koltuklar ve iç döşemesi yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

 

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