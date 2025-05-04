Park Halindeki Araç Uçuruma Yuvarlandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün Kayalar Yolu üzerindeki Aşıklar Tepesi mevkisinde park halinde bulunan bir araç uçurumdan yuvarlandı.
Yılmaz Kemal Özatlı’nın (E-21) kullanımındaki MZ 465 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple yaklaşık 50 metre derinliğindeki kayalık uçuruma düştü.
Polisin verdiği bilgiye göre, Yılmaz Kemal Özatlı hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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