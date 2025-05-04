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Park Halindeki Araç Uçuruma Yuvarlandı

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Polisin verdiği bilgiye göre, Yılmaz Kemal Özatlı hayatını kaybetti.
Park Halindeki Araç Uçuruma Yuvarlandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün Kayalar Yolu üzerindeki Aşıklar Tepesi mevkisinde park halinde bulunan bir araç uçurumdan yuvarlandı.

Yılmaz Kemal Özatlı’nın (E-21) kullanımındaki MZ 465 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple yaklaşık 50 metre derinliğindeki kayalık uçuruma düştü.

Polisin verdiği bilgiye göre, Yılmaz Kemal Özatlı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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