  • BIST 1.166
  • Altın 487,703
  • Dolar 7,8443
  • Euro 9,2684
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 6’sı yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Parti başkanları ve eski cumhurbaşkanları sandığa giderek oylarını kullandı

» »
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde parti genel başkanları ve eski cumhubaşkanları da sandığa giderek oylarını kullandı.
Parti başkanları ve eski cumhurbaşkanları sandığa giderek oylarını kullandı

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde parti genel başkanları ve eski cumhubaşkanları da sandığa giderek oylarını kullandı.

İlk sandık başına giden HP Genel Başkanı Yenal Senin oldu.Yenal Senin, oyunu kullandıktan sonra yaptığı kısa açıklamada, seçim sürecinin KKTC halkına yakışır bir şekilde olacağından şüphesinin olmadığını vurgulayarak, bu sürecin Kıbrıs Türk halkı için önemli bir dönemeç olduğunu ifade etti.

Senin seçimin ‘Vatana millete hayırlı olmasını da temenni ederek, tüm adaylara başarılar diledi. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de oyunu 9 Eylül ilkokulu’ndaki 191 numaralı sandıkta kullandı. Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise oyunu Gazimağusa’da kullandı. Oyunu Namık Kemal lisesi 28 numaralı sandıkta kullanan Ataoğlu, seçimin herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Eski Cumhurbaşkanları da vatandaşlık görevlerini getirerek, sandığa gitti… Oyunu Girne’de kullanan İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da halkı sandığa gitmeye davet ederek, geleceğine sahip çıkmaya çağrıdı. Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise oyunu Gazimağusa’daki Polatpaşa ilkokulunda kullandı. Eroğlu oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunarak, seçimin herkese hayırlı olmasını diledi. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar oyunu verdi11 Ekim 2020 Pazar 11:18
  • Arıklı oyunu verdi… “Son derece demokratik bir seçim süreci yaşadık”11 Ekim 2020 Pazar 10:55
  • Özersay:İnşallah hayırlısı olacak11 Ekim 2020 Pazar 10:53
  • Adaylar oylarını kullanıyor. Özersay oyunu verdi11 Ekim 2020 Pazar 10:41
  • Kayıp Şahıs Aranıyor11 Ekim 2020 Pazar 10:39
  • Ağıldan koyunları çaldı!11 Ekim 2020 Pazar 10:34
  • Girne'de uyuşturucu11 Ekim 2020 Pazar 10:30
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)11 Ekim 2020 Pazar 10:28
  • Adaylar oylarını kullanıyor..Erhürman oyunu verdi11 Ekim 2020 Pazar 10:17
  • Denktaş:Sandığa gidin, iradenize sahip çıkın11 Ekim 2020 Pazar 10:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti