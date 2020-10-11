Parti başkanları ve eski cumhurbaşkanları sandığa giderek oylarını kullandı

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde parti genel başkanları ve eski cumhubaşkanları da sandığa giderek oylarını kullandı.

İlk sandık başına giden HP Genel Başkanı Yenal Senin oldu.Yenal Senin, oyunu kullandıktan sonra yaptığı kısa açıklamada, seçim sürecinin KKTC halkına yakışır bir şekilde olacağından şüphesinin olmadığını vurgulayarak, bu sürecin Kıbrıs Türk halkı için önemli bir dönemeç olduğunu ifade etti.

Senin seçimin ‘Vatana millete hayırlı olmasını da temenni ederek, tüm adaylara başarılar diledi. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de oyunu 9 Eylül ilkokulu’ndaki 191 numaralı sandıkta kullandı. Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise oyunu Gazimağusa’da kullandı. Oyunu Namık Kemal lisesi 28 numaralı sandıkta kullanan Ataoğlu, seçimin herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Eski Cumhurbaşkanları da vatandaşlık görevlerini getirerek, sandığa gitti… Oyunu Girne’de kullanan İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da halkı sandığa gitmeye davet ederek, geleceğine sahip çıkmaya çağrıdı. Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise oyunu Gazimağusa’daki Polatpaşa ilkokulunda kullandı. Eroğlu oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunarak, seçimin herkese hayırlı olmasını diledi.