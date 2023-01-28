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Pasaport harçlarına zam yapıldı

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Pasaport harçlarına 27 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde zam yapıldı. Yeni pasaport harçları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Pasaport harçlarına zam yapıldı

Bakanlar Kurulu, ‘Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları (Değişiklik) Tüzüğü’nde düzenleme yaparak, pasaport harçlarına zam yapma kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yurttaşlık, pasaport ve vize harç değişikliklerine göre yeni fiyatların, 27 Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiği bildirildi.

Yeni pasaport harçları şu şekilde:

1-Beş yıl süreli pasaport (Diplomatik pasaportlar dahil): 890 TL

2- İki yıl süreli diplomatik pasaport: 657 TL

3- Bir yıl süreli diplomatik pasaport: 420 TL

4- Beş yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan pasaport (Diplomatik pasaportlar dahil): 1,780 TL

5- İki yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaport: 1,315 TL

6-Bir yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaport: 865 TL

7-Seyahat Belgesi (Lasse Passe): 100 TL

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