Pavlopulos, bugün Güney Kıbrıs’a geliyor

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokipis Pavlopulos’un, bugün, Güney Kıbrıs’a geleceği belirtildi.
Rum haber kaynakları, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos’un eşi Vlasia ile birlikte, Rum Yönetimi eski Başkanı Tasos Papadopulos için gerçekleştirilecek olan anma törenine katılmak amacıyla adaya geleceğini belirtti.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katılacağı Aşağı Deftera’daki Ay.Nikolau Kilisesi’nde düzenlenecek anma etkinliğinde, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un konuşma yapacağı da ifade edildi.
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