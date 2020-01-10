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Pazar gününden itibaren 3 gün yağmur bekleniyor

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Pazar gününden itibaren 3 gün yağmur bekleniyor
Pazar gününden itibaren 3 gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre hava yarın parçalı az bulutlu olacak; pazar günü ise yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 11 – 17 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen tarihlerde KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Pazar, pazartesi ve salı günleri parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba perşembe ve cuma günlerinin ise parçalı çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 14 – 17 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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