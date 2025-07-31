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Pediatri Kurumu uyardı: Havuzlara dikkat, denizi tercih edin

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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, yaz aylarında çocuk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı aileleri uyardı.
Pediatri Kurumu uyardı: Havuzlara dikkat, denizi tercih edin

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, yaz aylarında çocuk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı aileleri uyardı.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Dr. Cemal Mert, özellikle sıcak havalarda yoğun olarak kullanılan havuzların içerdiği kimyasallar ve hijyen koşullarının yetersizliği nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine işaret ederek, mümkünse denizin tercih edilmesini önerdi.

Havuzlarda kullanılan klor ve yosun önleyici kimyasalların; cilt alerjileri, göz tahrişleri, kulak ve idrar yolu enfeksiyonları ile solunum rahatsızlıklarına neden olabileceğini dile getiren Mert, özellikle küçük yaştaki çocukların havuzlardan uzak tutulmasını, havuz kullanımından sonra mutlaka temiz suyla duş alınması tavsiyesinde bulundu.

İyi sirkülasyona sahip temiz denizlerin bağışıklık sistemini destekleyen doğal mineraller içerdiği ve bu yönüyle çocuklar için daha sağlıklı bir seçenek sunduğunu vurgulayan Mert, Sağlık Bakanlığı’na da çağrıda bulunarak, deniz suyu analizlerinin düzenli ve şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Mert, “Ebeveynlerin hangi sahillerin güvenli olduğunu bilmeye hakkı vardır,” dedi.

Yaz aylarında çocukların güneş ışınlarına 11.00 – 16.00 saatleri arasında maruz bırakılmaması gerektiğini belirten Mert, bu saatlerde gölgede kalınması, koruyucu giysiler giydirilmesi ve güneş kremi kullanımının önemine dikkat çekti.

Yaz aylarında sık görülen ishal ve kusma vakalarına karşı da uyarı yapan Mert, bu tür vakaların genellikle su ve gıda kaynaklı olduğu belirtilerek, gıda hijyenine ve uygun saklama koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

El ve ağız hijyeninin yanı sıra erken yaşlarda kazanılan diş temizliği alışkanlıklarının çocuk sağlığı açısından kritik olduğunu vurgulayan Mert, yaz tatilinin, çocukların zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimi için bir fırsat olduğu hatırlatılarak, ekran süresinin sınırlandırılması, doğa ile etkileşim, kitap okuma ve oyun gibi faaliyetlerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

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