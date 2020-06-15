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Pegasus, KKTC uçuşlarına başlıyor...Tarihler açıklandı

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Pegasus Havayolları, KKTC uçuşlarının 17-18 Haziran itibarıyla başlayacağını duyurdu.
Pegasus, KKTC uçuşlarına başlıyor...Tarihler açıklandı

Şirketin resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamada "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki uçuşlarımız 17 ve 18 Haziran tarihlerinde aşağıda uçuşlar ile başlayacak, 1 Temmuz itibarıyla da genişletilmiş tarifemiz ile sürdürülecektir" ifadeleri kullanılırken, yapılacak olan ilk uçuşların da duyurusu yapıldı.

Yapılan duyuruya, 1 Temmuz'a kadar olan süreçte yapılacak uçuşlar şöyle belirlendi:

TARİH         KALKIŞ       VARIŞ
17.06.2020 İSTANBUL SABİHA GÖKÇENLEFKOŞA ERCAN
17.06.2020 LEFKOŞA ERCANİSTANBUL SABİHA GÖKÇEN
18.06.2020ANKARALEFKOŞA ERCAN
18.06.2020LEFKOŞA ERCANANKARA

Şirketin açıklamasının devamında, KKTC'nin 1 Temmuz'a kadar uyguladığı karantina şartlarına da yer verilerek şunlar kaydedildi:

1 Temmuz 2020’ye kadar:

• 8 Haziran 2020 – 1 Temmuz 2020 tarihleri arasında KKTC’ye giriş yapacak olan, KKTC vatandaşı olmayan ancak ikamet, oturma ve çalışma izni bulunanlar, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacaklardır. Öğrenciler hariç diğer kişiler karantina masraflarını kendileri karşılayacaktır.

• Bu uygulama, konaklama, yemek ve karantina sonrasında yapılacak olan PCR testi de dahil kişi başı 4 bin 400 TL olarak belirlenmiştir.

• Karantina ücretlerinin T.C. Ziraat Bankası’nın Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde belirtilen hesap numaralarına yatırılması ve dekont alınması gerekmektedir.

• 14 Haziran 2020 - 1 Temmuz 2020 tarihleri arasında Türkiye’den ülkeye gelecek olan öğrencilerin ve akademisyenlerin testleri yapılıncaya değin karantinaya alınacak, test sonuçlarının çıkmasıyla birlikte ücret ödemeksizin kampüs karantinası koşullarına uyarak KKTC’ye kabul edileceklerdir.

1 Temmuz 2020 itibarıyla:

-        1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC vatandaşı olsun veya olmasın ülkeye

Giriş yapacak herkes çıkış yaptığı ülkenin risk grubuna göre aşağıda belirtilen 3 kategoride her

biriyle ilgili olarak yazılmış olan koşullar çerçevesinde, KKTC'ye giriş yapabilecektir:

·        A Kategorisi: Malta, Bulgaristan, Norveç, Türkiye, Almanya, Avusturya, Finlandiya, Slovenya, Macaristan, İsrail, Yunanistan, Danimarka, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan , İzlanda, Tayvan’dan çıkış yapan misafirler 72 saat içerisinde yapılmış olan ve negatif sonuç çıkmış PCR testi varsa Kıbrıs’a giriş yapabileceklerdir. PCR testi olmayan misafirler uçuşa kabul edilmeyecektir.

·        B Kategorisi: İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan, Romanya, Estonya’dan çıkış yapan misafirlere çifte PCR testi denilen yöntem uygulanacak, üzerinden 72 saat geçmemiş negatif sonuçlu bir PCR testine sahip olmaları durumunda uçuşlara kabul edilecek ve Kıbrıs girişinde kendilerine tekrar PCR testi yapılacak ve bu testin negatif çıkması halinde ülkeye girişe izin verilecek, aksi halde karantinaya alınacaktır

·        C Kategorisi (Yüksek Risk Grubu Ülkeler):Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Brezilya, Birleşik Krallık, İran, İtalya, İspanya, Fransa’dan gelecek misafirler 72 saat içerisinde yapılmış olan ve negatif sonuç çıkmış PCR testi varsa Kıbrıs’a giriş yapabilecekler ve ülkeye giriş yaptıktan sonra da masrafları kendilerinin ödeyeceği şekilde 14 gün karantinaya alınacaklardır

- Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yurt dışında bulunan KKTC vatandaşlarının ve bu kişilerin vatandaş olmayan eş ve çocuklarının ülkeye girişlerinde daimi ikametlerinin KKTC olması şartının aranmaması; öte yandan bu kişilerin ve KKTC vatandaşı olmasa da eş ve çocuklarının gelecekleri ülkeye göre yukarıda tarif edilen koşullara bağlı olarak ülkeye girişlerine izin verilecektir.

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