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Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, yarın Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak!

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Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, yarın yapacağı eylem hakkında basın açıklaması yaptı.
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, yarın Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak!

Açıklama şu şekilde:

"Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavi masraflarının %80'nin karşılandığı protokolün yenilenmesi aşamasında 25 Kasım Perşembe akşamı yaşananlarla ilgili yarın (29 Kasım Pazartesi) saat 11:00'de Sağlık Bakanlığı önünde Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve ekibi tarafından eylem ve basın açıklaması yapılacaktır."

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