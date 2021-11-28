Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, yarın Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak!

Açıklama şu şekilde:
"Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavi masraflarının %80'nin karşılandığı protokolün yenilenmesi aşamasında 25 Kasım Perşembe akşamı yaşananlarla ilgili yarın (29 Kasım Pazartesi) saat 11:00'de Sağlık Bakanlığı önünde Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve ekibi tarafından eylem ve basın açıklaması yapılacaktır."
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.