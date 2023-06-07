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Pergama'da Korkmazhan'a yoğun ilgi

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Pergama'da Bağımsız Vekil adayı Abdullah Korkmazhan'a yoğun ilgi
Pergama'da Korkmazhan'a yoğun ilgi

İşte açıklama;

Yeni ve Çözüm Odaklı Siyaseti Meclise Taşıyacağız.

Resmi propaganda sürecinin başladığı 5 Haziran tarihinde, adaylık tanıtımı ve propaganda sürecine köyüm Pergama’da, köylülerim ile gerçekleştirdiğimiz memleket buluşması ile başladık.

Her zaman Pergamalı olmaktan gurur duydum. Çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği Pergama, benim için arkadaşlık, dostluk, köylülük ve vefa anlamı taşımaktadır.

Köylülerimin adaylığımız etrafında bütünleşmesi benim için çok önemlidir. Pergama’da bu bütünleşmeyi sağlamayı başardığımıza göre, tüm Kıbrıs’ta da başaracağız.

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