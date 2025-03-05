  • BIST 9994.44
  • Altın 3421.518
  • Dolar 36.4258
  • Euro 38.9551
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAUsta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

Petrol düşüşe geçti...

» »
Petrol, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in Kanada ve Mesika tarifeleri hakkında yaptığı konuşma sonrasında düştü.
Petrol düşüşe geçti...

Petrol, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in Trump yönetiminin Meksika ve Kanada’ya yönelik bazı tarifeleri geri çekebileceğini söylemesinin ardından düştü. Bu durum küresel piyasalara daha fazla belirsizliğe yol açtı.

ABD Ham Petrolü, son üç seansta yüzde 3 düştükten sonra varil başına 68 doların altına düştü. Brent Salı günü 71 dolara yakın kapandı. Lutnick, Başkan Donald Trump’ın hangi eylemleri düşündüğünü açıkça söylemedi ancak vergilerin tamamen geri çekileceği fikrini de göz ardı etti.

Ham petrol, Trump’ın ticaret politikalarının enerji talebini etkileyebilecek birden fazla cephede ticaret savaşları olasılığını artırmasıyla Ocak ortasından bu yana düşüş eğiliminde. Petrol yatırımcıları, ABD tarifelerinin ve OPEC+’nın durdurulan üretimi canlandırma planlarının sonuçlarına ilişkin endişeler nedeniyle son beş aydır karamsar bir duruş sergiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Döviz kurları güne nasıl başladı?27 Şubat 2025 Perşembe 10:14
  • Altın güvenli liman talebiyle gücünü koruyor27 Şubat 2025 Perşembe 09:52
  • Petrol yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor27 Şubat 2025 Perşembe 09:42
  • Altında rekor serisi sürüyor20 Şubat 2025 Perşembe 10:26
  • Dolar’ın zirve serisi sürüyor20 Şubat 2025 Perşembe 10:12
  • Altın rekora yaklaşıyor: 3 bin dolar aşılacak mı?18 Şubat 2025 Salı 11:01
  • Dolar zirve serisini sürdürüyor!18 Şubat 2025 Salı 10:57
  • Altın rekor seviyeye yakın yatay seyirde14 Şubat 2025 Cuma 10:41
  • Petrolde denge arayışı14 Şubat 2025 Cuma 10:37
  • Kurların yükselişi sürüyor14 Şubat 2025 Cuma 10:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti