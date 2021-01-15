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Pfızer Aşıları Pazartesi KKTC’ye Teslim Edilecek

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İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filahtu, “Pfizer” aşılarının bin kişilik ilk dozunun Pazartesi günü Metehan sınır kapısından Kıbrıs Türk tarafına teslim edileceğini açıkladı.
Pfızer Aşıları Pazartesi KKTC’ye Teslim Edilecek

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filahtu, “Pfizer” aşılarının bin kişilik ilk dozunun Pazartesi günü Metehan sınır kapısından Kıbrıs Türk tarafına teslim edileceğini açıkladı.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filahtu Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Pfizer’in bin kişilik ilk doz aşılarının Pazartesi sabahı saat 08.30’da KKTC’ye “Ayios Demetios” (Metehan) sınır kapısından teslim edileceğini açıkladı.

Habere göre Filahtu, bin kişi için sadece ilk doz aşının teslim edilmesinin sebebi olarak, aşının -70 derecede muhafaza edilmesinin gerekmesi ve 2 bin dozluk aşının hepsinin taşınması için gerekli teçhizatın olmamasını gösterdi.

İkinci dozun zamanı gelene kadar geri kalan aşıların uygun koşullarda saklanmaya devam edileceği ve gerekli teçhizatın sağlanması halinde aşıların daha da erken bir zamanda KKTC’ye teslim edilebileceğini vurgulayan Filahtu, bir soru üzerine ise aşıların ücretinin ise ödendiğini ifade etti.

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