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Pfizer doz farkı çıkardı, İsveç ödemeleri durdurma kararı aldı

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Pfizer, koronavirüs aşısının bir şişesinden bir doz daha fazla çıkarılabildiğinin onaylanması üzerine yeni fiyatı faturalarına yansıttı. İsveç şirkete ödemelerini askıya alıyor.
Pfizer doz farkı çıkardı, İsveç ödemeleri durdurma kararı aldı

İsveç'in Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısı için ödemelerini, doz netliği sağlanana kadar askıya alacağı bildirildi.

Avrupa İlaç Kurumu (EMA) 8 Ocak'ta Pfizer'in koronavirüs aşısıyla ilgili tavsiyesini güncellemiş ve uygun bir şırıngayla bir şişe aşıdan ilk açıklanan 5 doz yerine 6 doz çıkarılabildiğini duyurmuştu. Aşı için ülkelere doz başına fiyatlandırma yapan şirket bunun üzerine her bir şişe için İsveç'e 6 dozluk fatura göndermişti. 

Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre İsveç, Pfizer'e yapacağı ödemeleri doz konusunda netlik sağlanana kadar durdurma kararı aldı. Pfizer aşısı AB'den ilk onayı bir şişede 5 doz olarak almıştı. 

Gazeteye konuşan İsveç'in aşı koordinatörü Richard Bergström "Bu kabul edilemez. Eğer bir ülkenin sadece 5 doz çıkarma fırsatı varsa o zaman aynı fiyata daha az doz teslim almış demektir" dedi. 

İsveç Kamu Sağlığı Kurumu'nun şişe başına doz konusunda bir netlik sağlanana kadar Pfizer'den gelen faturaları görmezden geleceği, ülkenin konuyla ilgili AB'nin ortak kararını bekleyeceği bildirildi.

Haberde Pfizer'in faturalarını Avrupa Komisyonu'nun onayı olmadan yükselttiği de belirtildi.

Öte yandan gazeteye konuşan Pfizer'in İsveç'teki iletişim müdürü Ulrika Goossens altı dozun onaylanmasından itibaren bu fiyatı faturalara yansıttıklarını, ürünün onaylanmış düzenlemelerine uygun hareket ettiklerini savundu.

Yılbaşı itibariyle İsveç 6,7 milyon doz için Pfizer ile anlaşmış bulunuyor. Ülkenin bugüne kadar teslim aldığı doz miktarı ise 170 binin biraz üzerinde. 

Pfizer bu ay Avrupa'ya aşı sevkıyatı miktarını üretim teknolojisindeki güncellemeler nedeniyle azaltacağını duyurmuştu. İsveç Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren aşı sevkıyatındaki gecikmeleri "kabul edilemez" diye niteledi. İsveç ayrıca Danimarka, Estonya, Finlandiya, Letonya ve Litvanya ile birlikte, sevkıyatlardaki azalmanın aşılama programının güvenilirliğini azaltacağından duyulan kaygının dile getirildiği ortak bir açıklama yaptı.

İtalya da şirketlerin aşı sevkıyatındaki azalma nedeniyle hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.

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