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PGM'den çok önemli sosyal medya uyarısı!

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PGM'den çok önemli sosyal medya uyarısı!
PGM'den çok önemli sosyal medya uyarısı!

Facebook Ve Sosyal Medyadaki Sahte Kiralık Ev İlanlarına Karşı Dikkatli Olalım…

 

Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında, bazı kötü niyetli kullanıcılar tarafından paylaşılan sahte kiralık ev ilanları ile, çeşitli senaryolar üretilerek dolandırıcılık faaliyetleri yapılmaya ve şahıslardan sahtekarlıkla para temin edilmeye devam ediliyor.

Son olarak bir Facebook kullanıcısı tarafından, gerçekte kiralık evi olmadığı halde dolandırmak kastı ile sahte kiralık ev ilanları paylaşıp, yazıştığı iki ayrı şahsa ev kiralayacağı yönünde beyanda bulunduktan sonra, verdiği banka hesap numaralarına ev kirası ücreti adı altında para havale edilmesi sağlayarak, facebook kullanıcısı iki ayrı şahıstan toplam 134.000 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir.

Halkımızın benzer mağduriyetleri yaşamaması adına, internet veya sosyal medya platformları üzerinden kiralık ev aradıkları zaman çok dikkatli olmaları ve kiralayacakları evin fiziki varlığını görmeden, verilen banka hesap numaralarına para havale etmemeleri önemle rica olunur.

 PGM – BASIN SUBAYLIĞI

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