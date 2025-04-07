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Pile Rum muhtarı Mitidis: Pile yer altı dünyasının sığınağı haline geldi

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Karma köy Pile’nin Rum Muhtarı Simos Mitidis, Pile’nin yer altı dünyasının sığınağına dönüştüğünü ve köy sakinlerinin gece dışarı çıkmaya korktuğunu söyledi.
Pile Rum muhtarı Mitidis: Pile yer altı dünyasının sığınağı haline geldi

Karma köy Pile’nin Rum Muhtarı Simos Mitidis, Pile’nin yer altı dünyasının sığınağına dönüştüğünü ve köy sakinlerinin gece dışarı çıkmaya korktuğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesi, köyde kağıt üzerinde “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasalarının uygulandığını ve Birleşmiş Milletlerin (BM) de denetlemekle yükümlü olduğunu kaydederek Pile’nin özel statüsünün istismar edildiğini ve köyün “Las Vegas’a dönüştürüldüğünü” yazdı.

Gazete, sorunun halının altına süpürüldüğünü ve kimsenin, dengelerin bozulacağı korkusuyla bu sorunla uğraşmak istemediğini belirtti.

Habere göre Mitidis, köy sakinlerinin gündelik hayatının değiştiğini ve BM’nin, Pile’nin özel statüsü nedeniyle yasayı uygulayamadığını kaydederek, köyde kumarhanelerin ve kadın ticareti ile uyuşturucu alışverişinin yapıldığı barların sayısının giderek arttığını söyledi.

Mitidis, Pile’de şu an 11 kumarhane, 2 bar ve 2 de faaliyeti şüpheli mekan bulunduğunu belirterek, kumarhanelerin 15 yıl önce Kıbrıs Türk binalarında faaliyete geçtiğini ve ne elektrik ne de su faturası ödediğini ifade etti.

Habere göre Mitidis, bu mekanlara en azından çöp vergisi uygulamaya çalışıldığını, ancak bunun da başarısız olduğunu kaydederek, onların yükünü eskiden sokakta rahatça gezebilen, ancak şimdi gece dışarı çıkmaya korkan köy sakini vergi mükelleflerinin üstlenmek durumunda kaldığını belirtti.

Mitidis, 2016 yılında köye bir düzen getirebilmek için operasyon yapıldığını ve yasadışı mekanların kapatıldığını hatırlatarak, o zamandan bu yana bu mekanların yeniden açıldığı gibi, sayılarının da arttığını ve müşterilerin çoğunluğunun Rumlar olduğunu söyledi.

Pile’de dengeleri korumanın çok zor olduğuna işaret eden Mitidis, yine de köydeki Kıbrıslı Türkler ile Rumların uyum içerisinde yaşadığını ve iki toplumun bir arada yaşayabileceği doğrultusunda güzel bir örnek olduğunu belirtti.

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