Pilli: 1 Pozitif vaka daha çıktı...

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 778 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Bakan Pilli, bugün saptanan pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi karantina bölümünde tedavisi devam eden Kazakistan uyruklu vatandaşın eşi olduğunu, vakanın eşinin pozitif olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan temaslı çalışmaları nedeniyle zaten gözetim altında tutulduğunu ,bugün yapılan PCR test sonucuna göre pozitif sonuç alındığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif olan vakanın karantina bölümünde tedavisine başlandığını belirtti. 8 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 778

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 44.604

Toplam Vaka Sayısı- 114

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 6

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok